Ученики могут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного в средней школе

Согласно публикации в официальном государственном вестнике, о поправках к закону, принятому Сеймом 15 мая, во вторник вечером объявила спикер парламента Дайга Миериня (СЗК), которая замещает президента в его отсутствие.

Поправки предусматривают, что учащиеся, зачисленные на программы общего среднего образования, среднего профессионального образования или профессионального обучения в текущем или следующем учебном году, могут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.

При этом поправки предусматривают, что до 1 сентября 2025 года учредитель образовательного учреждения должен совместно с образовательным учреждением обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.

Поправки необходимы для обеспечения перехода на официальные языки Евросоюза во всей системе образования, говорится в аннотации к законопроекту. В ней подчеркивается, что изменения завершат уже начавшуюся реформу содержания образования и обеспечат единые рамки для изучения второго иностранного языка, являющегося официальным языком Евросоюза или Европейского экономического пространства.

Учащиеся, которые учатся в 10-х классах или на 1-м курсе среднего образования, получат право не начинать и не продолжать изучение русского языка. Однако ученики, уже получающие среднее образование, согласно законопроекту, могут до 30 июня этого года письменно отказаться от изучения русского языка. Таким ученикам будет предоставлена возможность изучать другой иностранный язык.

Тем, кто в этом году завершит обучение по программе общего среднего образования и откажется от изучения русского языка, в конце обучения будет выставлена оценка, основанная на суммарной оценке, полученной в предыдущем учебном году по этому предмету.

Учащиеся, начавшие изучать русский язык в качестве второго иностранного языка к учебному году 2024/2025, смогут продолжить изучение русского языка до окончания этапа среднего образования, но не более чем до конца учебного года 2026/2027 по программам общего среднего образования и профессионального образования и до конца учебного года 2027/2028 по программам профессионального среднего образования.