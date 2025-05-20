Иран сомневается в успешности ядерных переговоров с США

"Мы не думаем, что это приведет к какому-либо результату. Мы не знаем, что произойдет", - сказал аятолла Али Хаменеи в своем обращении, добавив, что попытка лишить Иран права на обогащение урана была бы "серьезной ошибкой".

С 12 апреля Иран и США при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по ядерной тематике - это самые высокоуровневые контакты между странами с тех пор, как в 2018 году США при президенте Дональде Трампе вышли из соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году между Ираном и мировыми державами. При этом на тот момент Иран соблюдал условия соглашения.

11 мая на последней встрече стороны подтвердили планы провести еще один раунд переговоров.

В настоящее время Иран обогащает уран до уровня 60% - что значительно выше предусмотренных соглашением 2015 года 3,67%, но все еще ниже 90%, необходимых для производства ядерного оружия.

В воскресенье главный американский переговорщик Стив Утков вновь подчеркнул, что США "не могут допустить даже одного процента обогащения урана".

Ранее министр иностранных дел Ирана и главный переговорщик Аббас Аракчи заявил, что "обогащение урана в Иране будет продолжаться -.с соглашением или без него".

"Если США действительно заинтересованы в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, соглашение достижимо, и мы готовы к серьезным переговорам, чтобы достичь решения, которое навсегда обеспечит такой результат", - подчеркнул министр в соцсети X.