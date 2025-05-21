Рубио: Трамп в данный момент не хочет накладывать на Россию новые санкции

Президент США Дональд Трамп не предлагал никаких уступок российскому диктатору Владимиру Путину, заявил во вторник в Сенате США госсекретарь Марко Рубио, сообщает AFP.
"Он не получил ни одной уступки", - сказал Рубио о Путине.
Рубио отвечал сенатору Джинн Шейхин, высокопоставленному демократу в сенатском комитете по иностранным делам.
В свою очередь сенатор указала, что Трамп после возвращения в Белый дом дал Путину несколько стимулов затягивать переговоры и захватывать больше территории.
Из-за поддержки России Китаем и из-за того, что "президент Трамп отбросил наши рычаги влияния, Путин не чувствует себя вынужденным согласиться на прекращение огня в Украине", - сказала Шейхин.
В свою очередь Рубио сказал, что Трамп не хочет накладывать на Россию новые санкции - шаг, который во вторник сделал Евросоюз.
"Если в конце концов станет ясно, что россияне не заинтересованы в мирном договоре и они просто хотят продолжать боевые действия, то очень возможно, что мы придем к этому", - допустил Рубио.
Трамп "считает, что сейчас, если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут говорить, и в этом есть ценность, что мы можем с ними говорить и добиваться, чтобы они сели за стол переговоров", - рассказал Рубио.
Трамп на короткое время остановил военную и разведывательную помощь США Украине после неудачной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля.
На вопрос, по-прежнему ли США удовлетворяют оборонные нужды Украины, Рубио признал, что есть проблемы с обеспечением систем ПВО Patriot, однако указал, что это вопрос логистики.
"Что касается того, что украинцы просили дополнительно, они просили средства ПВО - системы Patriot, которых, если говорить открыто, у нас нет," - указал Рубио.
СЩА попросили союзников по НАТО передать Украине системы Patriot, чтобы защитить воздушное пространство над Киевом и другими регионами, сказал госсекретарь.
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