Рубио: Трамп в данный момент не хочет накладывать на Россию новые санкции

"Он не получил ни одной уступки", - сказал Рубио о Путине.

Рубио отвечал сенатору Джинн Шейхин, высокопоставленному демократу в сенатском комитете по иностранным делам.

В свою очередь сенатор указала, что Трамп после возвращения в Белый дом дал Путину несколько стимулов затягивать переговоры и захватывать больше территории.

Из-за поддержки России Китаем и из-за того, что "президент Трамп отбросил наши рычаги влияния, Путин не чувствует себя вынужденным согласиться на прекращение огня в Украине", - сказала Шейхин.

В свою очередь Рубио сказал, что Трамп не хочет накладывать на Россию новые санкции - шаг, который во вторник сделал Евросоюз.

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"Если в конце концов станет ясно, что россияне не заинтересованы в мирном договоре и они просто хотят продолжать боевые действия, то очень возможно, что мы придем к этому", - допустил Рубио.