Президент Эстонии: 2019-й стал годом, когда яйцо учило курицу

"Дорогой народ Эстонии!

Прошедший год, в числе прочего, стал годом, когда яйцо учило курицу. И здесь, в Эстонии.

Во все времена считалось плохим тоном, когда яйцо считало себя умнее курицы. Но ничего не поделаешь – к концу года яйца с помощью признанного на международном уровне фактора, название которого указывает на известную наклонившуюся башню, подтвердили, что они умны и постоянно становятся еще умнее. Они почти самые умные в мире, и вовсе не в переносном смысле.

Это наша молодежь, которая родилась в XXI веке в Эстонии и выросла в международной среде, потому что каждый современный ребенок глобализуется в тот момент, когда приобретает свой первый интернет-опыт и общается со сверстниками по всему миру – такая молодежь заслуживает уважения, она умна, смела и энергична.

Наши молодые люди умеют быть гражданами мира, которые в то же время способны быть и уверенными в себе эстонцами. Они умеют находиться на международном уровне и, в то же время, всей душой погружаться в родные певческие праздники.

Но, наверное, постоянно ускоряющийся ход времени привел к тому, что только молодежь, которой свойственно умение и смелость верить в будущее, ждать от него чего-то и не бояться, чувствует себя в таком темпе уверенно.

Стоит признаться, что ни я сама, ни представители моего поколения настолько оптимистично не настроены. И это, наверное, необходимо для соблюдения баланса в обществе. В диалоге консервативности и бурного движения вперед может родиться лучшее будущее, в котором есть место для всех.

Старые и молодые – вовсе не единственная возможность разделения общества на две части. Мы привыкли разделять и на основе этого противопоставлять. Но при описании таких противопоставлений для общества существует настоящая содержательная ценность. Ценность рождается, если мы умеем видеть противопоставления таким образом, чтобы они дополняли друг друга. Принадлежность к той или иной группе не делает нас противниками. Разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему – это всегда ценность. Взвешенный диалог может продолжаться десятилетиями, прежде чем даст результат – например, большой наплыв русских детей в эстонские школы Ида-Вирумаа служит живым подтверждением этого.

Взвешенный диалог поддерживающего веру в технологии и в международные ценности сообщества и тех, кто больше верит в сохранение традиций, дал нам сегодняшнюю Эстонию. Перспектива одних в том, чтобы сделать нас более зажиточными, другие же умеют давать и поддерживать в нас то, что делает нас счастливыми – зеленую, вкусную и богатую разными узорами Эстонию. Ни одна из сторон не могла бы представить Эстонию без второй стороны.

Даже горячее обсуждение проблемы эстонских лесов приводит к тому, что при принятии действительного решения мы, вероятно, остановимся в продолжительной перспективе на середине – ни одно из мнений не подавит полностью другое.

Или споры о том, может ли ветер стать для Эстонии новым сланцем. Или размышления о том, как в условиях постоянно растущей зарплаты заполнить свободные места, чтобы экономика росла дальше.

Такова на самом деле хорошая жизнь Эстонии. В мирное время, в стране с развивающейся экономикой, где можно мыслить по-юношески идеалистично и при этом по-взрослому взвешенно, будущее всегда является суммой этих подходов. Будем надеяться, что история даст нам и в следующем году возможность расти как государству и народу, если мы сумеем видеть в противопоставлениях ценность, у нас ли дома или где-то далеко отсюда.