Руководитель VBTAI третий месяц на больничном. Ее подчиненные жаловались на моббинг и боссинг

Дрейя находится на больничном с 14 октября.

Инспекцией все это время руководит директор департамента сиротских судов и приемных семей VBTAI Валентина Горбунова.

Министерству неизвестно, когда Дрейя может выйти на работу.

В начале октября стало известно, что часть работников учреждения недовольна стилем руководства Дрейи. Они изложили свои жалобы Министерству благосостояния и Госканцелярии.

По отзывам работников, Дрейя применяет моббинг и боссинг, часто не бывает на работе и затягивает подписание документов.