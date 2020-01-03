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  • Руководитель VBTAI третий месяц на больничном. Ее подчиненные жаловались на моббинг и боссинг

Руководитель VBTAI третий месяц на больничном. Ее подчиненные жаловались на моббинг и боссинг

Марианна Дрейя (слева)

ФОТО: Toms Koklītis/LETA

Руководитель Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) Марианна Дрейя третий месяц находится на больничном, сообщил агентству LETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Дрейя находится на больничном с 14 октября.

Инспекцией все это время руководит директор департамента сиротских судов и приемных семей VBTAI Валентина Горбунова.

Министерству неизвестно, когда Дрейя может выйти на работу.

В начале октября стало известно, что часть работников учреждения недовольна стилем руководства Дрейи. Они изложили свои жалобы Министерству благосостояния и Госканцелярии.

По отзывам работников, Дрейя применяет моббинг и боссинг, часто не бывает на работе и затягивает подписание документов.

Дрейя возглавила VBTAI в феврале 2018 года, а до этого занимала различные должности в Государственном агентстве занятости.

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