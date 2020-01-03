Пт, 3.01.2020
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НВС закупает транспортные спецсредства. В планах - новая полевая форма одежды

Unimog

ФОТО: AFP/SCANPIX

Национальные вооруженные силы (НВС) в этом году завершат закупку 120 грузовиков Unimog, кроме того, в прошлом году начаты закупки других видов грузовых автомобилей и логистических транспортных спецсредств, сообщили в Минобороны.

Часть грузовиков Unimog уже поступила в распоряжение армии.

В прошлом году НВС начали закупку грузовых транспортных средств грузоподъемностью от 5 до 15 тонн и логистических транспортных спецсредств грузоподъемностью свыше 15 тонн.

Также закупаются системы дистанционного минирования, бронированные мостоукладчики и военная инженерная техника.

Минобороны напоминает, что Земессардзе в прошлом году получила из США три бронеавтомобиля для разминирования Husky, а для инженерной роты доставлено 12 универсальных тракторов.

В планах НВС на 2020 год - переход на новую полевую форму одежды, заключение договора о приобретении 10 000 рюкзаков и продолжение закупки бронежилетов нового образца.

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