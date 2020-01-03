Пт, 3.01.2020
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Ринкевич обеспокоен обострением ситуации на Ближнем Востоке

Эдгар Ринкевич.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, заявил агентству LETA советник министра Мартиньш Дрегерис.

"Последние события в Ираке, нападения на силы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ и посольство США в Багдаде, связанные с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, вызывают серьезные опасения по поводу существенной эскалации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ринкевич.

Министр подчеркнул, что это влияет и на региональную, и на глобальную ситуацию в области безопасности. Латвия надеется на деэскалацию напряженности и разрешение ситуации путем дипломатических переговоров.

"В то же время мы настоятельно рекомендуем жителям Латвии не посещать Сирию, Иран, Ирак и Йемен", - подчеркнул глава МИД.

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