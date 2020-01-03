Ринкевич обеспокоен обострением ситуации на Ближнем Востоке

"Последние события в Ираке, нападения на силы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ и посольство США в Багдаде, связанные с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, вызывают серьезные опасения по поводу существенной эскалации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ринкевич.