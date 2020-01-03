Участие НВС Латвии в Ираке: правительство решит, продлевать ли срок

После рассмотрения этого вопроса в правительстве окончательное решение предстоит принять Сейму.

Хотя срок операции не утвержден в международных документах, с учетом характера и объема поставленных задач планируется продлить срок участия Национальных вооруженных сил Латвии в операции до 1 февраля 2022 года. Это не ограничивает право Латвии прекратить участие в операции раньше.

Латвийские военнослужащие были направлены для участия в операции в Ираке решением Сейма от 14 января 2016 года на срок до 1 февраля 2018 года. Позже срок их участия в операции был продлен до 1 февраля 2020 года.

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Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит в Ираке в результате авиаудара США.

Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа.