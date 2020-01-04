СМИ сообщили о новом авиаударе в Ираке. США отрицают его нанесение

По данным AFP, речь идет о шиитском вооруженном формировании "Аль-Хашд аш-Шаби", пишет Deutsche Welle.

Агентство AP добавило, что в результате налета погибли пять человек. Это неподтвержденные данные со ссылкой на анонимного представителя властей Ирака.

В то же время вскоре оперативная группа операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR) под эгидой США опровергла нанесение ею авиаудара к северу от столицы Ирака.

Полковник Майлз Кэггинс в микроблоге Twitter написал:

"ФАКТ: в последние дни коалиция @CJTFOIR НЕ наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 января 2020 г.

Напомним, днем ранее - рано утром 3 января, в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он погиб в результате ракетно-бомбового удара, нанесенного американскими ВВС.

Спецоперация была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

На фоне угрозы мести Ирана за гибель высокопоставленного военного США объявили о намерении отправить в ближневосточный регион дополнительно около 3000 военных и призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак.

Латвия надеется на деэскалацию напряженности и разрешение ситуации путем дипломатических переговоров, ранее заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"В то же время мы настоятельно рекомендуем жителям Латвии не посещать Сирию, Иран, Ирак и Йемен", - подчеркнул глава МИД.