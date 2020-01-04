Сб, 4.01.2020
Ведь невесть откуда взявшаяся "пассионарность" Путина - не более, чем отрепетированное лицедейство, рассчитанное на попадание в "стрим" усилившейся в последние годы на условном Западе критики Польши. Иван Пауков, комментатор TVNET

СМИ сообщили о новом авиаударе в Ираке. США отрицают его нанесение

Сторонники "Аль-Хашд аш-Шаби" у посольства США в Багдаде 1.01.2020.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Агентство AFP сообщило, что в ночь на субботу, 4 января, вооруженные силы США в районе к северу от Багдада нанесли авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки. 

По данным AFP, речь идет о шиитском вооруженном формировании "Аль-Хашд аш-Шаби", пишет Deutsche Welle.

Агентство AP добавило, что в результате налета погибли пять человек. Это неподтвержденные данные со ссылкой на анонимного представителя властей Ирака.

В то же время вскоре оперативная группа операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR) под эгидой США опровергла нанесение ею авиаудара к северу от столицы Ирака.

Полковник Майлз Кэггинс в микроблоге Twitter написал:

"ФАКТ: в последние дни коалиция @CJTFOIR НЕ наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".

Напомним, днем ранее - рано утром 3 января, в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он погиб в результате ракетно-бомбового удара, нанесенного американскими ВВС.

Спецоперация была одобрена президентом США Дональдом Трампом. 

На фоне угрозы мести Ирана за гибель высокопоставленного военного США объявили о намерении отправить в ближневосточный регион дополнительно около 3000 военных и призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак.

Латвия надеется на деэскалацию напряженности и разрешение ситуации путем дипломатических переговоров, ранее заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"В то же время мы настоятельно рекомендуем жителям Латвии не посещать Сирию, Иран, Ирак и Йемен", - подчеркнул глава МИД.

Галерея: Демонстрации в Иране после убийства Сулеймани

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