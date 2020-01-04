Будет ли новая война на Ближнем Востоке? Последствия убийства генерала Сулеймани

Теперь ситуация стала взрывоопасной, и необъявленная война может перерасти в реальное вооруженное противостояние.

В пятницу Вашингтон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 3,5 тыс. солдат, объяснив это угрозой ответных действий со стороны Ирана. Подразделения армии США переведены в состояние повышенной боевой готовности.

США давно держали генерала под прицелом. Согласно рассекреченным военным материалам о войне в Ираке, возможность убийства Сулеймани рассматривалась американским командованием еще в 2006 году.

Тот факт, что на этот раз американцы нажали на курок, позволяет предположить, что президент Трамп считает, что польза от этого превосходит возможный риск.

Иранский режим ослаблен изоляцией, экономическими санкциями и недавними массовыми демонстрациями. Видимо, в администрации Трампа посчитали, что Тегеран выпустит пар, пригрозит ответными мерами, но на деле никаких серьезных стратегических угроз не последует.

Не все в США разделяют такую точку зрения.

"Президент Трамп только что подбросил динамит в пороховую бочку. Теперь ему придется рассказать американцам, что он намерен делать впредь, чтобы уберечь наши войска и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы - как дома, так и за рубежом, а также наших партнеров в регионе и за его пределами", - заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Саудовская Аравия: в ожидании удара

Саудовская Аравия в прошлом году уже испытала серьезные экономические проблемы из-за противостояния США и Ирана Getty Images

Эр-Рияду и раньше приходилось расплачиваться за шаги своего союзника США.

В прошлом году Тегеран нанес несколько ударов по нефтяным танкерам королевства. А затем беспилотники нанесли удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, выведя из строя примерно половину нефтедобывающих мощностей страны.

Ответственность за удар тогда взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Но многие аналитики уверены, что это была демонстрация силы Тегерана. Тогда саудиты не нанесли ответного удара.

А Вашингтон, по сути, промолчал. И это не добавляет уверенности властям Саудовской Аравии и другим союзникам США в регионе.

Израиль: полная боевая готовность

Сразу после сообщений об убийстве Сулеймани правительство Израиля созвало экстренное совещание с главами спецслужб и армии. Разведка и армия переведены в состояние полной боевой готовности.

Многие в регионе кажется, что Иран с большей вероятностью нанесет удар по союзникам США в регионе - в частности по Израилю - чем по хорошо укрепленным и охраняемым американским военным базам в Ираке.

С утра 3 января на неопределенный срок закрыт израильский горнолыжный курорт на горе Хермон, по которой уже не раз пытались совершать удары с сирийской стороны. Закрыты для посещения туристов Голанские высоты.

Ирак: углубление конфликта

Вместе с Сулеймани был убит другой военачальник - влиятельный глава шиитского ополчения Ирака Абу Махди Мухандис. И это существенно осложняет обстановку в стране.

Спустя несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных групп поклялись отомстить Соединенным Штатам.

Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где сейчас расквартировано около 5 тысяч американских военных.

В то же время духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал все стороны принимать мудрые решения, поскольку страна переживает сложный, возможно, поворотный момент своей истории.

А что Россия?

Россия является близким союзником Ирана. И мало кто сомневается, что Москва сейчас поддержит Тегеран политически и, возможно, материально. Как угодно, но только чтобы не оказаться втянутой в военное противостояние с США в регионе.