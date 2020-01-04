Сб, 4.01.2020
Эти чувства сложно описать. Ты больше не можешь концентрироваться - думаешь только о том, что утонешь, не успеешь надеть костюм, не успеешь вовремя покинуть корабль. Янис, рыбак, спасенный с затонувшего судна
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СМИ: Президент Польши не хочет ехать на форум по Холокосту из-за Путина

Матрешки с изображением Владимира Путина и Иосифа Сталина

ФОТО: AP/Scanpix

Президент Польши Анджей Дуда, скорее всего, не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который 22-23 января состоится в Израиле, со ссылкой на "Газету Выборча" пишет "Радио Свобода".

Как отмечает издание, одна из основных причин отказа президента Польши от поездки заключается в том, что главным гостем должен стать президент России Владимир Путин.

Представитель президента Польши Кшиштоф Шчерски заявил, что согласно программе мероприятий Путину будет предоставлена возможность "продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне", а это "для польской стороны неприемлемо".

В то же время официального решения по этому вопросу пока нет.

Путин в последние дни 2019 года несколько раз высказался о причинах начала Второй мировой войны и позициях Польши.

Как напоминает "Радио Свобода", Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньей" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года.

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