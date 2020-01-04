СМИ: Президент Польши не хочет ехать на форум по Холокосту из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда, скорее всего, не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который 22-23 января состоится в Израиле, со ссылкой на "Газету Выборча" пишет "Радио Свобода".
Как отмечает издание, одна из основных причин отказа президента Польши от поездки заключается в том, что главным гостем должен стать президент России Владимир Путин.
Представитель президента Польши Кшиштоф Шчерски заявил, что согласно программе мероприятий Путину будет предоставлена возможность "продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне", а это "для польской стороны неприемлемо".
В то же время официального решения по этому вопросу пока нет.
Путин в последние дни 2019 года несколько раз высказался о причинах начала Второй мировой войны и позициях Польши.
Как напоминает "Радио Свобода", Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньей" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года.