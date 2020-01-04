СМИ: Президент Польши не хочет ехать на форум по Холокосту из-за Путина

Как отмечает издание, одна из основных причин отказа президента Польши от поездки заключается в том, что главным гостем должен стать президент России Владимир Путин.

Представитель президента Польши Кшиштоф Шчерски заявил, что согласно программе мероприятий Путину будет предоставлена возможность "продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне", а это "для польской стороны неприемлемо".

В то же время официального решения по этому вопросу пока нет.

Путин в последние дни 2019 года несколько раз высказался о причинах начала Второй мировой войны и позициях Польши.