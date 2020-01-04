"Письма счастья": рижан призывают демонтировать решетки на окнах и лоджиях

Всё ради их же безопасности. Чтобы в случае пожара, можно было быстро покинуть помещение, говорят в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером".

Решётки на окнах и лоджиях во многих квартирах стоят уже десятилетиями. Как способ защиты от воров. Но этот способ противоречит правилам пожарной безопасности.

"Это усложняет нашу работу, если людей нужно спасать через окна. Это требует времени, так как пути для эвакуации не свободны. Люди должны понимать, что спасаясь от грабителей, в случае чрезвычайной ситуации будет проблематично выбраться из квартиры самим", - говорит руководитель управления по надзору за пожарной безопасностью VUGD Дзинтарс Лагздиньш.

Как гласит закон — пути для эвакуации должны быть свободны, а двери или решётки должны открываться в течении трёх секунд.

В противном случае - это помеха, которая должна быть устранена. Нарушения обычно констатирует пожарно-спасательная служба. Но проверяют не только на наличие решёток.

"В основном мы проверяем помещения общего пользования, потому что в квартиры в рабочее время мы не попадаем. Люди работают и никого нет на месте. Конечно, если есть жалобы, мы сообщаем о своем визите. А так чаще всего мы проверяем подъезды, подвалы и чердаки. Проверяем чистятся ли дымоходы, вентиляция, проверяем электроизоляцию. В случае нарушений устанавливаем сроки, когда это нужно исправить", - пояснил Дзинтарс Лагздиньш.

О всех нарушениях сообщается домоуправу, который в свою очередь решает проблему с жильцами. Если жильцы не устраняют несоответствия нормативам, домоуправ может сделать это сам, используя накопления дома.

Ведь все решётки почти в ста процентах случаев — незаконные и ни с кем не согласованные.

"Я допускаю, что большинство решёток установлены уже долгое время. Раньше были другие обстоятельства. Сейчас есть много других способов как защитить своё имущество. Сейчас ситуация поменялась и правила пожарной безопасности стали более строгими — решётки запрещены.

Но стройуправа всё же надеется, что жители будут учитывать просьбы домоуправа и демонтируют решётки. Но, если домоуправ не справляется с жильцами, может вмешаться и строительная управа.

Наша цель — не штрафовать, но мы можем вмешаться и оштрафовать за несогласованную постройку", - отметил представитель Рижской стройуправы Эдгарс Бутанс.

Например, для дома на улице Паула Лйиня в Золитуде домоуправом также были установлены сроки — демонтировать решётки на лестничной клетке до 6 декабря.

Но, как заявили в Rīgas namu pārvaldnieks — пока решётки стоят на своем месте.

Демонтаж всех несогласованных элементов жильцы должны проводить за свой счёт.