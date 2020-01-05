Сотрудники VUGD теперь смогут самостоятельно вводить пострадавшим обезболивающее

Однако правило действует только в особых ситуациях: например, когда на место ЧП нельзя заходить врачам — перед тем, как передать пострадавших медикам, пожарные могут ввести им лекарство. Решение о дозировке препарата, однако, и тогда принимает врач, находящийся рядом, вне опасной зоны.

Представитель Службы неотложной медпомощи Илзе Букша сообщила, что в настоящее время врачи обучают сотрудников VUGD делать инъекции.

По ее словам, благодаря этому правилу сотрудники VUGD смогут помочь людям, которых нельзя немедленно эвакуировать и поручить заботам врачей.