Вс, 5.01.2020
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Сотрудники VUGD теперь смогут самостоятельно вводить пострадавшим обезболивающее

VUGD. Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Начиная с этого года сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) разрешено облегчать обезболивающими уколами страдания людей, которые получили травмы. Об этом сообщает Латвийское радио.

Однако правило действует только в особых ситуациях: например, когда на место ЧП нельзя заходить врачам — перед тем, как передать пострадавших медикам, пожарные могут ввести им лекарство. Решение о дозировке препарата, однако, и тогда принимает врач, находящийся рядом, вне опасной зоны.

Представитель Службы неотложной медпомощи Илзе Букша сообщила, что в настоящее время врачи обучают сотрудников VUGD делать инъекции.   

По ее словам, благодаря этому правилу сотрудники VUGD смогут помочь людям, которых нельзя немедленно эвакуировать и поручить заботам врачей.

"Эти поправки к нормативным актам актуализировала в свое время Золитудская трагедия, когда стало ясно, что в ситуациях, если спасательные работы затягиваются либо в опасной зоне есть один или несколько пострадавших, требуется решение для оказания такой вот немедленной помощи", — рассказала Букша. 

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