В большинстве районов Латвии обледенение дорог и снег затрудняют движение

Для улучшения условий езды на дорогах страны сегодня утром работают 130 единиц зимней техники LVC.

Среди главных государственных автодорог затруднены условия езды в окрестностях Риги на левом берегу Даугавы, на всей территории Курземе, за исключением нескольких участков Лиепайского шоссе, а также в Земгале - на участках Елгавского и Баусского шоссе от Риги до Елгавы и от Риги до Иецавы соответственно.

Таллинское шоссе уже полностью покрыто противоскользящей смесью, а условия езды на Валмиерском и Сигулдском шоссе еще затруднены.

Кроме того, обледенело Даугавпилсское шоссе и шоссе Тинужи-Кокнесе, а также все большие дороги в окрестностях Даугавпилса, в том числе дорога A13, соединяющая Даугавпилс и Резекне. В свою очередь в направлении от Резекне на север Латгале условия езды по большим шоссе преимущественно удовлетворительные.

Условия вождения затруднены также на региональных дорогах по всей Латвии, за исключением дорог в окрестностях Балви, Гулбене, Елгавы, Лудзы, Резекне, Салдуса и Валки.