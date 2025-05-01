Госсекретарь США: соглашение между США и Украиной - шаг к прекращению войны

"Благодаря руководству президента США сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции, что является важной вехой в нашем общем процветании и важным шагом на пути к прекращению этой войны", - подчеркнул американский дипломат.

Как уже сообщалось, в среду США и Украина подписали соглашение по украинским полезным ископаемым.

Читайте также За рубежом США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

Украина заявила, что после длительных переговоров она обеспечила свои важнейшие интересы, включая полный суверенитет над своими редкоземельными элементами, которые важны для новых технологий и малоизучены.

Объявляя о подписании соглашения в Вашингтоне, министр финансов США Скотт Бессант заявил, что оно демонстрирует "приверженность обеих сторон достижению прочного мира и процветания в Украине".

"Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация [президента США Дональда] Трампа привержена мирному процессу, в центре которого в долгосрочной перспективе будет свободная, суверенная и процветающая Украина", - заявил Бессент.

"Чтобы внести ясность - ни одна страна или лицо, которые финансировали или поддерживали российскую военную машину, не получат возможность извлечь выгоду из восстановления Украины", - заявил Бессент.

Трамп выступил против гарантий безопасности для Украины и отверг ее попытки вступить в НАТО. Однако в среду Трамп заявил, что присутствие США на территории страны будет выгодно Украине.

"Я думаю, что американское присутствие отпугнет многих недобросовестных людей от этой страны и, конечно же, от района, где мы собираемся вести раскопки", - заявил Трамп на заседании своего кабинета.