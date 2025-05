Наблюдатели в США критикуют Уиткоффа за стиль переговоров с РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф , ведя по поручению президента США Дональда Трампа переговоры о завершении войны России против Украины, участвует во встречах на высшем уровне в одиночку, а порой даже прибегает к помощи кремлевских переводчиков, что нарушает давно сложившиеся дипломатические процедуры. Об этом пишет в среду, 30 апреля, онлайн-издание The New York Post - со ссылкой на источники и с указанием, что подобный стиль ведения переговоров вызывает недовольство у ряда представителей администрации Трампа и наблюдателей.

"Любому, кто участвует в подобных переговорах с Путиным, было бы полезно иметь в своей команде опытных специалистов по России и брать их с собой на встречи с Кремлем", - приводит издание в этой связи комментарий Джона Харди - директора российской программы Фонда защиты демократии (The Foundation for Defense of Democracy).