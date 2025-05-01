Наблюдатели в США критикуют Уиткоффа за стиль переговоров с РФ

В то же время один из членов первой администрации Трампа, судя по публикации, прибег к еще более резкой критике. "Хороший парень, но неуклюжий <…> идиот", - приводит издание слова своего анонимного собеседника.

Роль Стива Уиткоффа на переговорах с Россией по Украине

Как напоминает The New York Post, в начале второго президентского срока Дональда Трампа, в январе 2025 года, у того уже был спецпосланник в сфере российско-украинской войны: Кит Келлог. При этом в середине марта должность Келлога была изменена со "специального посланника по Украине и России" на "специального посланника по Украине".

В тоже время Уиткофф стал посланником по особым поручениям и был уполномочен вести переговоры об украинском урегулировании с Москвой, но не с Киевом, где полномочия на ведение переговоров остались за Келлогом, указывают журналисты. "Но при наличии отдельных переговорщиков для каждой стороны трудно поддерживать равновесие", - констатируют авторы.

"Проблема в связи с тем, как президент Трамп распределил обязанности между Уиткоффом и Келлогом, заключается в том, что Уиткофф, который ближе к Трампу, передает Трампу мнение Кремля, однако имеет гораздо более ограниченное представление о взглядах Киева", - приводит NYP оценку Джона Харди.

"Если бы Трамп наконец всерьез взялся за посредничество в прекращении войны в Украине, он назначил бы одного человека для переговоров с обеими сторонами - в рамках челночной дипломатии - и желательно кого-то с дипломатическим опытом", - приводит газета слова бывшего посла США в России Майкла Макфола. "Уиткофф действует как почтальон Путина. Он не ведет никаких переговоров", - написал дипломат 26 апреля в соцсети X.