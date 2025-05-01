Видео В возрасте 116 лет умер самый старый в мире человек - монахиня из Бразилии

В среду в Бразилии скончался старейший в мире человек - монахиня Ина Канабарро Лукас скончалась в возрасте 116 лет, сообщила ее религиозная община в городе Порту-Алегри, сообщает AFP.
После ее смерти старейшим человеком в мире стала жительница графства английского Суррей Этель Катерам, которой 115 лет, сообщили Американская исследовательская геронтологическая группа (GRG) и база данных LongeviQuest.
Канабарро родилась 8 июня 1908 года. Она стала старейшим человеком в мире, когда в январе в возрасте 116 лет умерла жительница Японии Томико Итоока.
Бразильская святая Конгрегация сестер Терезы, объявляя о смерти Канабарро, поблагодарила ее за "верность и преданность", проявленные ею в своей жизни.
LongeviQuest сообщает, что Канабарро приписывала свою долгую жизнь Богу. В свой 110-й день рождения она получила благословение от папы Франциска, который сам скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.
Хотя сама она утверждала, что родилась 27 мая 1908 года, в документах указана дата рождения 8 июня 1908 года, сообщил в январе директор GRG Роберт Янг.
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