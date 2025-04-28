В лесах начинается пожароопасный период

В пожароопасный период в лесах действуют различные запреты и ограничения, за несоблюдение которых может быть применена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Для уменьшения рисков возникновения лесных пожаров во время пребывания в лесах и на болотах в пожароопасный период запрещается бросать горящие или тлеющие спички, окурки или другие предметы, разводить костры, за исключением особо оборудованных мест. Также запрещено оставлять без присмотра костры, сжигать мусор, ездить на механических транспортных средствах по лесу и болоту за пределами дорог или осуществлять любую другую деятельность, которая может привести к пожару.

Без согласования с ближайшим лесничеством запрещено проводить любое сжигание, которое вызывает дым, так как это может ввести в заблуждение дежурных на вышках наблюдения.

Владельцам лесов необходимо позаботиться о том, чтобы лесные дороги и просеки были освобождены от поваленных деревьев и кустарников и в случае необходимости по ним могли свободно проехать пожарные автомобили.

Как сообщили в VMD, в этом году зарегистрировано уже 95 лесных пожаров общей площадью 42 гектара.