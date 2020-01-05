Видео: во Владивостоке около 30 машин рыбаков частично провалились под лед

Несколько десятков машин рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС.
По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров.
Под лед частично ушли около 30 машин, сообщил РИА "Новости" представитель МЧС. Некоторые из машин провалились под лёд по крышу, а другие — по капот, у другой части в воде были только колеса. Некоторые водители смогли сами выехать из воды, другие авто с помощью тросов вытянули спасатели.
По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.