Видео: во Владивостоке около 30 машин рыбаков частично провалились под лед

Под лед частично ушли около 30 машин, сообщил РИА "Новости" представитель МЧС. Некоторые из машин провалились под лёд по крышу, а другие — по капот, у другой части в воде были только колеса. Некоторые водители смогли сами выехать из воды, другие авто с помощью тросов вытянули спасатели.