Вс, 5.01.2020
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Видео: во Владивостоке около 30 машин рыбаков частично провалились под лед

Лед на реке. Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Несколько десятков машин рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС. 

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров.

Под лед частично ушли около 30 машин, сообщил РИА "Новости" представитель МЧС. Некоторые из машин провалились под лёд по крышу, а другие — по капот, у другой части в воде были только колеса. Некоторые водители смогли сами выехать из воды, другие авто с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.

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