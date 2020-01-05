Помпео прокомментировал заявление Трампа о готовности нанести удар по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут соблюдать законы в случае нанесения ударов по иранским объектам, пишет РИА "Новости".
В интервью телеканалу ABC у Помпео попросили прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа, который накануне объявил о готовности ударить по 52 объектам в Иране, в том числе и по культурным. Удары по данным объектам незаконны согласно международными конвенциями, а также запрещены соответствующими документами минобороны США.
"Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать", - приводит слова Помпео РИА "Новости".
Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.
Иран пообещал отомстить за смерть генерала.