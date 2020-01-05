Помпео прокомментировал заявление Трампа о готовности нанести удар по объектам в Иране

В интервью телеканалу ABC у Помпео попросили прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа, который накануне объявил о готовности ударить по 52 объектам в Иране, в том числе и по культурным. Удары по данным объектам незаконны согласно международными конвенциями, а также запрещены соответствующими документами минобороны США.