Вс, 5.01.2020
Даже если сторонам удастся предотвратить череду ударов возмездия и ответов на них, мировая экономика уже отреагировала: цены на нефть подскочили после сообщений об убийстве Сулеймани. Русская служба BBC

Помпео прокомментировал заявление Трампа о готовности нанести удар по объектам в Иране

Майк Помпео

ФОТО: Reuters/LETA

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут соблюдать законы в случае нанесения ударов по иранским объектам, пишет РИА "Новости". 

В интервью телеканалу ABC у Помпео попросили прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа, который накануне объявил о готовности ударить по 52 объектам в Иране, в том числе и по культурным. Удары по данным объектам незаконны согласно международными конвенциями, а также запрещены соответствующими документами минобороны США.

"Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать", - приводит слова Помпео РИА "Новости".

Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.

Иран пообещал отомстить за смерть генерала.

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