Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам

Глава США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, которые представляют ценность для исламской республики, пишет Deutsche Welle.
....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020
В случае нападения со стороны Тегерана на американцев или американские объекты после убийства иранского генерала Касима Сулеймани США будут готовы нанести удар по 52 целям в Иране. Об этом в субботу, 4 января, в своём Twitter-аккаунте написал Дональд Трамп. Президент США сказал, что в течение многих лет Иран являлся только источником проблем.
"Удары по этим мишеням и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!" – написал Трамп. Согласно его словам, некоторые из вероятных целей - значимые для Ирана и его культуры объекты, а их количество равно числу американских заложников, которые были захвачены Тегераном много лет назад.
Как пишет Deutsche Welle, здесь говорится о событиях 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. В то время группа иранских студентов ворвалась в здание дипломатической миссии и взяла в заложники ее сотрудников. Нападавшие требовали от Вашингтона выдать беглого шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Тогда около двух лет удерживали в заложниках 52 человека.
Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.
Иран пообещал отомстить за смерть генерала.