Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

В случае нападения со стороны Тегерана на американцев или американские объекты после убийства иранского генерала Касима Сулеймани США будут готовы нанести удар по 52 целям в Иране. Об этом в субботу, 4 января, в своём Twitter-аккаунте написал Дональд Трамп. Президент США сказал, что в течение многих лет Иран являлся только источником проблем.

"Удары по этим мишеням и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!" – написал Трамп. Согласно его словам, некоторые из вероятных целей - значимые для Ирана и его культуры объекты, а их количество равно числу американских заложников, которые были захвачены Тегераном много лет назад.

Как пишет Deutsche Welle, здесь говорится о событиях 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. В то время группа иранских студентов ворвалась в здание дипломатической миссии и взяла в заложники ее сотрудников. Нападавшие требовали от Вашингтона выдать беглого шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Тогда около двух лет удерживали в заложниках 52 человека.

Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.