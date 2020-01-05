Вс, 5.01.2020
Даже если сторонам удастся предотвратить череду ударов возмездия и ответов на них, мировая экономика уже отреагировала: цены на нефть подскочили после сообщений об убийстве Сулеймани. Русская служба BBC

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам

(FILES) In this file photo US President Donald Trump delivers remarks on honesty and transparency in healthcare prices at the White House in Washington, DC on November 15, 2019. - President Donald Trump faces more potentially damning testimony in the Ukraine scandal as a critical week of public impeachment hearings opens Tuesday in the House of Representatives. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Глава США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, которые представляют ценность для исламской республики, пишет Deutsche Welle.

В случае нападения со стороны Тегерана на американцев или американские объекты после убийства иранского генерала Касима Сулеймани США будут готовы нанести удар по 52 целям в Иране. Об этом в субботу, 4 января, в своём Twitter-аккаунте написал Дональд Трамп. Президент США сказал, что в течение многих лет Иран являлся только источником проблем.

"Удары по этим мишеням и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!" – написал Трамп. Согласно его словам, некоторые из вероятных целей - значимые для Ирана и его культуры объекты, а их количество равно числу американских заложников, которые были захвачены Тегераном много лет назад.

Как пишет Deutsche Welle, здесь говорится о событиях 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. В то время группа иранских студентов ворвалась в здание дипломатической миссии и взяла в заложники ее сотрудников. Нападавшие требовали от Вашингтона выдать беглого шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Тогда около двух лет удерживали в заложниках 52 человека. 

Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.

Иран пообещал отомстить за смерть генерала.

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