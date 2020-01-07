Вт, 7.01.2020
Депутат Национального объединения Александр Кирштейнс регулярно публикует в Twitter фальшивые новости - гомофобские и расистские публикации, которые выдуманы и таким образом не соответствуют правде. RE:BALTICA/RE:CHECK

Рожденным в какие годы людям повезет в 2020-м: восточный гороскоп

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Крыса (2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948...)

ФОТО: Pixabay

25 января 2020 года по восточному (китайскому) календарю Белая Металлическая Крыса вступит в свои права. Как уверят астрологи, под ее началом нас ждет яркое и насыщенное время.

В 2020 году у всех нас будет шанс начать жизнь с чистого листа. Ну, может, не всю жизнь, но некоторые ее главы - точно.

Год Крысы открывает двенадцатилетний цикл гороскопа. Хозяйка года ценит силу момента, а значит - пора перестать забегать вперед или цепляться за прошлое.

Многим удастся наконец вычеркнуть из жизни все, что тянуло вниз, и обрести то, что будет способствовать успеху.

Это год исполнения желаний, и прозорливая Белая Крыса раскроет глаза на многие вещи.

Листайте далее и читайте подробнее, что ждет в 2020 году рожденных под каждым знаком по восточному клендарю.

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Крыса (2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948...)

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