Рожденным в какие годы людям повезет в 2020-м: восточный гороскоп

25 января 2020 года по восточному (китайскому) календарю Белая Металлическая Крыса вступит в свои права. Как уверят астрологи, под ее началом нас ждет яркое и насыщенное время.
В 2020 году у всех нас будет шанс начать жизнь с чистого листа. Ну, может, не всю жизнь, но некоторые ее главы - точно.
Год Крысы открывает двенадцатилетний цикл гороскопа. Хозяйка года ценит силу момента, а значит - пора перестать забегать вперед или цепляться за прошлое.
Многим удастся наконец вычеркнуть из жизни все, что тянуло вниз, и обрести то, что будет способствовать успеху.
Это год исполнения желаний, и прозорливая Белая Крыса раскроет глаза на многие вещи.
Листайте далее и читайте подробнее, что ждет в 2020 году рожденных под каждым знаком по восточному клендарю.