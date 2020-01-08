Наряд дня: королева Летиция в цвете года со смелым разрезом

На ежегодной военной церемонии в Королевском дворце Мадрида супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, давно заслужившая титул одной из главных икон стиля в мире, предстала в особенно впечатляющем наряде.
Королева-консорт Испании для своего первого официального выхода в свет в 2020 году выбрала элегантное платье в пол со смелым разрезом насыщенного синего цвета, который еще называют royal blue, или королевским синим.
Закрытое платье Летиции было застегнуто всего на одну крупную пуговицу, из-за чего при ходьбе смело обнажало стройные ноги королевы.