Ср, 8.01.2020
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Наряд дня: королева Летиция в цвете года со смелым разрезом

ФОТО: SIPA/Scanpix

На ежегодной военной церемонии в Королевском дворце Мадрида супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, давно заслужившая титул одной из главных икон стиля в мире, предстала в особенно впечатляющем наряде.

Королева-консорт Испании для своего первого официального выхода в свет в 2020 году выбрала элегантное платье в пол со смелым разрезом насыщенного синего цвета, который еще называют royal blue, или королевским синим.

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

Закрытое платье Летиции было застегнуто всего на одну крупную пуговицу, из-за чего при ходьбе смело обнажало стройные ноги королевы.

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