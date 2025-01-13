По данным СМИ, Седокова уже начала принимать заказы на проведение частных и публичных мероприятий. За 40-минутное выступление она просит 1,5 миллиона рублей ( 14 200 евро) с дополнительными 10% при безналичном расчете. При этом она запрашивает охрану, чтобы свободно передвигаться во время пребывания в городе.



Требования Анны также включают гримерку с элитным алкоголем: шампанским Moët & Chandon, коньяком Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л). Также там должен быть портрет Юрия Лозы и плоский глобус.

Если ей не предоставят визажиста и парикмахера - тогда выступление может быть отменено или же заказчику придется оплатить до 150 тысяч рублей штрафа. Также требуется согласовывать рекламу ее концертов и фотосессии.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

После случившейся трагедии Седокова подверглась жесткой критике в сети. Многие начали обвинять ее в том, что она сначала разрушила карьеру Тиммы, а потом бросила его. Недавно сестра Яниса, Лелде Жандецка, рассказала, что певица пыталась получить деньги баскетболиста, обратившись в банк. А в Латвии возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса Тиммы.

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