В воскресенье, 12 января, композитор Раймонд Паулс отпраздновал свой 89-й день рождения, как всегда, за любимым инструментом - фортепиано, а на следующий день он уже был на своем давнем рабочем месте на Латвийском радио, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
ВИДЕО ⟩ Маэстро Раймонд Паулс: "Фортепиано всегда меня спасало"
Уже более шести десятилетий коридоры здания Латвийского радио являются для Раймонда Паулса вторым домом. В понедельник он продолжал получать поздравления с днем рождения.
"Сегодня я прощаюсь с этим днем рождения. Я как-то до сих пор двигаюсь. Самое главное, что ты еще можешь что-то играть, что ты тянешься к инструменту. Фортепиано меня всегда спасало", - сказал маэстро.
На вопрос, чего бы он хотел себе пожелать, после небольшой паузы Паулс ответил, что не знает: "С одной стороны, у меня все есть, я продолжаю, подхожу к роялю, может быть, что-то получается. Пока путь к пианино открыт".
Фото: Чествование маэстро