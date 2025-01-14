Вт, 14.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

ВИДЕО Маэстро Раймонд Паулс: "Фортепиано всегда меня спасало"

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Раймонд Паулс
Раймонд Паулс Фото: Pauls Zvirbulis

В воскресенье, 12 января, композитор Раймонд Паулс отпраздновал свой 89-й день рождения, как всегда, за любимым инструментом - фортепиано, а на следующий день он уже был на своем давнем рабочем месте на Латвийском радио, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Уже более шести десятилетий коридоры здания Латвийского радио являются для Раймонда Паулса вторым домом. В понедельник он продолжал получать поздравления с днем ​​рождения.

"Сегодня я прощаюсь с этим днем ​​рождения. Я как-то до сих пор двигаюсь. Самое главное, что ты еще можешь что-то играть, что ты тянешься к инструменту. Фортепиано меня всегда спасало", - сказал маэстро.

На вопрос, чего бы он хотел себе пожелать, после небольшой паузы Паулс ответил, что не знает: "С одной стороны, у меня все есть, я продолжаю, подхожу к роялю, может быть, что-то получается. Пока путь к пианино открыт".

Фото: Чествование маэстро

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх