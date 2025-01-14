ВИДЕО Маэстро Раймонд Паулс: "Фортепиано всегда меня спасало"

Уже более шести десятилетий коридоры здания Латвийского радио являются для Раймонда Паулса вторым домом. В понедельник он продолжал получать поздравления с днем ​​рождения.

"Сегодня я прощаюсь с этим днем ​​рождения. Я как-то до сих пор двигаюсь. Самое главное, что ты еще можешь что-то играть, что ты тянешься к инструменту. Фортепиано меня всегда спасало", - сказал маэстро.

На вопрос, чего бы он хотел себе пожелать, после небольшой паузы Паулс ответил, что не знает: "С одной стороны, у меня все есть, я продолжаю, подхожу к роялю, может быть, что-то получается. Пока путь к пианино открыт".

Фото: Чествование маэстро