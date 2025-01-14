Ушла из жизни солистка группы Menuets Инесе Паберза

Инесе Паберза родилась и выросла в Риге. В 1971 году она стала солисткой группы Menuets, а в 1972 году выступала с группой на фестивале Liepājas dzintars.

В 1974 году на конкурсе самодеятельных коллективов в Риге была признана лучшей вокалисткой. Часто пела в дуэте с Адрианом Кукувасом. Училась актерскому мастерству на театральном факультете Латвийской консерватории под руководством легендарного режиссера Мары Кимеле.

Во время учебы принимала участие в поэтической постановке Андра Бергмана и Илзы Бинде "Пока солнце ещё не село..." (1974). После окончания учебы в 1978 году стала актрисой Валмиерского театра. Написала книгу об истории ансамбля Menuets.

В своей актерской карьере она участвовала в фильмах режиссера Арвида Криева "Малиновое вино" (1984), "Фотография с женщиной и диким кабаном" (1987) и "Мне нравится, что девушка грустит" (2004), а также в фильме режиссера Дзидры Ритенберги "Чужой случай" (1985).

Прощание состоится 21 января в 12:00.

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