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Спорный символ Праздника песни за 12 тысяч евро: комментарий создателей

Перевод: rus.tvnet.lv
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Новый символ Праздника песни
Новый символ Праздника песни Фото: live.standards.site/j-dz-sv/simbols-un-burtzime / LETA / TVNET kolāža

В начале января одной из самых обсуждаемых тем стала символика XIII Праздника песни и танца школьной молодежи. Многие сравнивают символ с кишками, другие вспоминают Rail Baltica. Что говорят о предмете споров пользователи соцсетей и компания, создавшая визуальный образ фестиваля?

9 января на платформе Х (бывший Twitter) было опубликовано сообщение, в котором говорилось: "Это логотип Праздника песни и танца школьной молодежи. В прошлом году СМИ сообщили, что на логотип будет потрачено 12 тысяч евро. Стесняюсь спросить, не стыдно ли называть этот клубок кишок логотипом?". Затем разгорелась дискуссия.

Символику фестиваля разрабатывала дизайн-студия Kid Design. Ее партнер и директор по дизайну Майя Розенфелде, которая также является заведующей кафедрой графического дизайна Латвийской академии художеств и доцентом, в разговоре с TVNET+ сказала: "Конечно, если смотреть...

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