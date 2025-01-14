В начале января одной из самых обсуждаемых тем стала символика XIII Праздника песни и танца школьной молодежи. Многие сравнивают символ с кишками, другие вспоминают Rail Baltica. Что говорят о предмете споров пользователи соцсетей и компания, создавшая визуальный образ фестиваля?
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Спорный символ Праздника песни за 12 тысяч евро: комментарий создателей
9 января на платформе Х (бывший Twitter) было опубликовано сообщение, в котором говорилось: "Это логотип Праздника песни и танца школьной молодежи. В прошлом году СМИ сообщили, что на логотип будет потрачено 12 тысяч евро. Стесняюсь спросить, не стыдно ли называть этот клубок кишок логотипом?". Затем разгорелась дискуссия.