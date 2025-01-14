Спорный символ Праздника песни за 12 тысяч евро: комментарий создателей

9 января на платформе Х (бывший Twitter) было опубликовано сообщение, в котором говорилось: "Это логотип Праздника песни и танца школьной молодежи. В прошлом году СМИ сообщили, что на логотип будет потрачено 12 тысяч евро. Стесняюсь спросить, не стыдно ли называть этот клубок кишок логотипом?". Затем разгорелась дискуссия.