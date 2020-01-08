Создана карта зон, закрытых для полетов дронов

Со 2 января любой оператор дрона в Латвии может ознакомиться с объектами, над которыми запрещены полеты дронов, их местонахождением и установленными ограничениями.

Карта с такой информацией опубликована на сайте LGS в интегрированном блоке аэронавигационной информации.

Карта непрерывно обновляется.

Председатель правления Latvijas gaisa satiksme Давис Тауриньш отметил, что дроны используют и будут использовать для различных целей все чаще, так как сфера быстро развивается.