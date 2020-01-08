Создана карта зон, закрытых для полетов дронов

На сайте Latvijas gaisa satiksme создана карта, на которой видны объекты, над которыми запрещены полеты беспилотников, а также установлены ограничения на их полеты, сообщает агентство LETA.
Со 2 января любой оператор дрона в Латвии может ознакомиться с объектами, над которыми запрещены полеты дронов, их местонахождением и установленными ограничениями.
Карта с такой информацией опубликована на сайте LGS в интегрированном блоке аэронавигационной информации.
Карта непрерывно обновляется.
Председатель правления Latvijas gaisa satiksme Давис Тауриньш отметил, что дроны используют и будут использовать для различных целей все чаще, так как сфера быстро развивается.
Он отметил, что беспилотники не должны мешать деятельности объектов инфраструктуры, например, летая над аэропортами, военной инфраструктурой и объектами, связанными с государственной безопасностью.