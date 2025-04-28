Северная Корея впервые признала участие своих войск в войне России против Украины

Северная Корея в понедельник впервые официально признала участие своих войск в войне России против Украины, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, пишет AFP.
По данным KCNA, Центральная военная комиссия правящей Трудовой партии Северной Кореи заявила, что северокорейские военные подразделения принимали участие в боевых действиях против украинских войск в Курской области России.
"Подразделения наших вооруженных сил принимали участие в операции по освобождению Курской области в соответствии с приказом главы государства Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в сообщении Центрального военного совета.
В документе также говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял решение направить войска в Россию в соответствии с договором о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном.
Ким также поручил установить в Пхеньяне памятник северокорейским солдатам, участвовавшим в боях в Курской области, сообщает KCNA.
Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию более 10 000 солдат. Также поступали сообщения об убийствах и захвате Украиной в плен северокорейских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что украинские войска все еще находятся в Курской области, опровергнув заявления Москвы о том, что украинских солдат там больше нет.
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