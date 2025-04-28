Северная Корея впервые признала участие своих войск в войне России против Украины

По данным KCNA, Центральная военная комиссия правящей Трудовой партии Северной Кореи заявила, что северокорейские военные подразделения принимали участие в боевых действиях против украинских войск в Курской области России.

"Подразделения наших вооруженных сил принимали участие в операции по освобождению Курской области в соответствии с приказом главы государства Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в сообщении Центрального военного совета.

В документе также говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял решение направить войска в Россию в соответствии с договором о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном.

Ким также поручил установить в Пхеньяне памятник северокорейским солдатам, участвовавшим в боях в Курской области, сообщает KCNA.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию более 10 000 солдат. Также поступали сообщения об убийствах и захвате Украиной в плен северокорейских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что украинские войска все еще находятся в Курской области, опровергнув заявления Москвы о том, что украинских солдат там больше нет.