Ни немецкая, ни датская разведка не стали давать более подробные комментарии по просьбе Nekā personīga.

Руководитель группы российских исследований в американскоv Институт по изучению войны (ISW) Каролина Хирд заявила: "Похожую оценку дают и литовские спецслужбы. Они подсчитали, что к войне меньшего масштаба с одной или несколькими странами НАТО Россия может быть готова через три-пять лет, однако для полномасштабной войны против всего альянса у нее не хватит мощностей".

Аналогичные прогнозы высказывает и Литовская служба государственной безопасности: к локальной войне против одной или нескольких стран НАТО Россия может быть готова через три-пять лет, но для большой войны против всего альянса у нее не хватит сил.

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа выступила с новым предложением по прекращению войны. По оценкам экспертов, оно выгодно только России. Предложение предполагает признание США оккупации Крыма, что фактически означало бы признание попыток России изменить границы в Европе силой.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу отверг этот план, заявив, что он противоречит Конституции Украины. Это вызвало гнев Трампа, который обвинил Зеленского в нежелании достигать мира. Главный дипломат Европейского союза Кая Каллас напомнила, что Крым принадлежит Украине и ЕС никогда не признает его частью России.

Эксперты не исключают, что в случае заморозки конфликта Россия может решиться на нападение на другую соседнюю страну, однако, по их оценке, первоочередной целью остается полное подчинение Украины.

В этом году впервые свой отчет о ситуации с безопасностью опубликовала и латвийская Служба военной разведки и безопасности (MIDD). Там утверждается, что вероятность военной угрозы для Латвии остается низкой, а Россия решилась бы на нападение на страну НАТО только в том случае, если была бы уверена, что не сработает Статья 5 устава альянса. В беседе с Nekā personīga руководитель службы подтвердил, что НАТО остается единым, и союзники пришли бы на помощь, если возникнет необходимость.

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