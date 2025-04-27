Видео ISW: экономика России нацелена на потенциальную войну с НАТО

На этой неделе США объявили о новом предложении по заключению мира в Украине. Основная суть инициативы - признание контроля России над Крымом и замораживание линии фронта. Эксперты считают это неприемлемым, поскольку это дало бы России возможность восстановить силы и с новой энергией напасть на Украину или переключить внимание на другие страны. Об этом также предупреждают разведслужбы нескольких государств, прогнозируя, что у Европы в лучшем случае есть 10 лет, а в худшем - всего несколько лет, чтобы подготовиться к отражению возможной атаки, сообщает программа Nekā personīga.
В начале 2021 года появились сообщения о том, что Россия стягивает крупные военные подразделения к границе с Украиной. К середине ноября там уже находилось около 100 тысяч солдат.
Американские разведслужбы предупреждали, что Россия готовится к вторжению в Украину. Через месяц российский диктатор Владимир Путин потребовал от США гарантий безопасности - чтобы бывшие республики СССР не принимались в НАТО.
В начале февраля у границы с Украиной в Беларуси Россия начала крупнейшие военные учения со времен холодной войны, в которых участвовали более 30 тысяч солдат. 21 февраля Путин признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик и объявил о введении туда миротворческих миссий. Утром 24 февраля 2022 года российские танки и солдаты вторглись в Украину.
План Путина заключался в захвате Киева за "три дня", но три года спустя украинцы все еще продолжают бороться за свою и европейскую свободу. Эксперты предупреждают, что амбиции России не ограничиваются Украиной, и вопрос больше не в том, нападет ли Россия на НАТО, а в том - когда это произойдет.
О возможном нападении России на НАТО еще в начале прошлого года предупреждала бывший премьер-министр Эстонии, ныне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Кая Каллас. По ее расчетам, у альянса есть от трех до пяти лет для подготовки к отражению военной атаки. Чуть позже ее слова поддержал и президент Польши Анджей Дуда. Каллас основывалась на данных эстонской разведки.
Руководитель внешней разведки Эстонии высказывался более оптимистично - в прошлом году он предположил, что конфликт с НАТО может начаться в течение ближайших 10 лет. В опубликованном в этом году отчете за 2024 год разведка больше не называет конкретные сроки.
Бюро по защите Сатверсме (SAB) также предупреждает о последствиях заморозки конфликта. В бюро считают, что в таком случае в течение следующих пяти лет можно ожидать значительное увеличение концентрации российских войск у границ. В SAB уверены, что перемирие нужно России лишь для восстановления сил, а не для прекращения войны.
Своими прогнозами делится и Федеральная разведывательная служба Германии.
К 2026 году Россия планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллионов солдат, а военные расходы уже в этом году могут вырасти до 146 миллиардов долларов, что составляет около 7,5% ВВП страны. Это почти на 40% больше, чем Россия потратила на оборону в прошлом году.
Более конкретные оценки привел разведывательный центр Дании. В своем рассекреченном докладе об угрозе со стороны России говорится: если война в Украине закончится или линия фронта будет заморожена, Россия сможет перераспределить ресурсы и в течение полугода будет готова к локальной войне с какой-либо приграничной страной; в течение двух лет - к развертыванию войны в странах Балтии, а если США не вмешаются, то через пять лет Россия сможет собрать силы для крупномасштабной войны в Европе.
Ни немецкая, ни датская разведка не стали давать более подробные комментарии по просьбе Nekā personīga.
Руководитель группы российских исследований в американскоv Институт по изучению войны (ISW) Каролина Хирд заявила: "Похожую оценку дают и литовские спецслужбы. Они подсчитали, что к войне меньшего масштаба с одной или несколькими странами НАТО Россия может быть готова через три-пять лет, однако для полномасштабной войны против всего альянса у нее не хватит мощностей".
Аналогичные прогнозы высказывает и Литовская служба государственной безопасности: к локальной войне против одной или нескольких стран НАТО Россия может быть готова через три-пять лет, но для большой войны против всего альянса у нее не хватит сил.
На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа выступила с новым предложением по прекращению войны. По оценкам экспертов, оно выгодно только России. Предложение предполагает признание США оккупации Крыма, что фактически означало бы признание попыток России изменить границы в Европе силой.
Президент Украины Владимир Зеленский сразу отверг этот план, заявив, что он противоречит Конституции Украины. Это вызвало гнев Трампа, который обвинил Зеленского в нежелании достигать мира. Главный дипломат Европейского союза Кая Каллас напомнила, что Крым принадлежит Украине и ЕС никогда не признает его частью России.
Эксперты не исключают, что в случае заморозки конфликта Россия может решиться на нападение на другую соседнюю страну, однако, по их оценке, первоочередной целью остается полное подчинение Украины.
В этом году впервые свой отчет о ситуации с безопасностью опубликовала и латвийская Служба военной разведки и безопасности (MIDD). Там утверждается, что вероятность военной угрозы для Латвии остается низкой, а Россия решилась бы на нападение на страну НАТО только в том случае, если была бы уверена, что не сработает Статья 5 устава альянса. В беседе с Nekā personīga руководитель службы подтвердил, что НАТО остается единым, и союзники пришли бы на помощь, если возникнет необходимость.
Подробности - в сюжете программы Nekā personīga.
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