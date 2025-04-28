Трамп призвал Путина "прекратить стрелять" и заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что хочет, чтобы российский диктатор Владимир Путин "прекратил стрелять" и подписал соглашение о прекращении боевых действий в Украине, сообщает AFP.
"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, чего он хочет от Путина.
Трамп пообщался с журналистами в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси, прежде чем сесть на самолет и отправиться в Вашингтон. После посещения похорон папы Франциска в Ватикане в субботу Трамп провел воскресенье в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
"Я думаю, у нас есть контуры соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал", - добавил президент США.
Трамп также утвердительно ответил на вопрос, готов ли, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский отказаться от Крыма.
"Я так думаю", - сказал Трамп.
Зеленский, с которым Трамп в субботу встретился в Ватикане, не раз отвергал возможность того, что Украина может отказаться от своих территорий, которые оккупировала Россия.
Как уже сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье сообщил, что переговоры об окончании войны России в Украине на этой неделе будут чрезвычайно важны.
"Это будет критическая неделя, эта неделя будет очень важной. На этой неделе мы должны будем решить, хотим ли мы продолжать участвовать или пора сосредоточиться на других вопросах, которые не менее, а в некоторых случаях и более важны", - сказал Рубио в интервью NBC.
"Есть причины для оптимизма, но есть и причины для реализма. Мы близки, но недостаточно близки", - признал госсекретарь.
С середины февраля США ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны, но до сих пор не смогли достичь соглашения о полном и долгосрочном прекращении огня.
Трамп предупредил - если в процессе переговоров вскоре не будет достигнут прогресс, США из переговоров выйдут.
Во время предвыборной кампании Трамп утверждал - в случае, если он станет президентом, войну России против Украины он закончит в течение 24 часов.
30 апреля станет 100-м днем с начала второго президентского срока Трампа.
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