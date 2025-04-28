Трамп призвал Путина "прекратить стрелять" и заключить соглашение

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, чего он хочет от Путина.

Трамп пообщался с журналистами в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси, прежде чем сесть на самолет и отправиться в Вашингтон. После посещения похорон папы Франциска в Ватикане в субботу Трамп провел воскресенье в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

"Я думаю, у нас есть контуры соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал", - добавил президент США.

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Трамп также утвердительно ответил на вопрос, готов ли, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский отказаться от Крыма.

"Я так думаю", - сказал Трамп.

Зеленский, с которым Трамп в субботу встретился в Ватикане, не раз отвергал возможность того, что Украина может отказаться от своих территорий, которые оккупировала Россия.

Как уже сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье сообщил, что переговоры об окончании войны России в Украине на этой неделе будут чрезвычайно важны.