Липину интересно Все будет бесплатно, все будет в кайф: что политики обещают рижанам?

Что ж, мы уже познакомились с главными действующими лицами рижских выборов. Настало время почитать - а что же эти лица обещают? Какую Ригу они будут создавать в ближайшие четыре года?
"Согласие"
"Согласие" сразу начинает с воспоминаний о своей эпохе. Мол, мы приняли город после финансового кризиса 2008 года, и посмотрите, сколько всего мы сделали. А за последние 6 лет Рига потеряла свою лидирующую позицию в Балтийском регионе.
И вроде звучит красиво. Но первое же обещание заставляет задуматься о том, насколько само "Согласие" верит в свое возвращение в обойму - "Единовременное пособие за каждого ребенка - 10 000 евро".
Я не дописал лишний нолик - десять тысяч евро. Напомню, что сейчас единовременная выплата за каждого ребенка в Риге составляет 150 евро. То есть "Согласие" планирует повысить эту статью расходов в 66,67 раза!
Ключевые слова
- Рига
- муниципальные выборы
- согласие
- партия "Согласие"
- Новое Единство
- Олег Буров
- "Честь служить Риге"
- "Для развития Латвии"
- Айнар Шлесерс
- "Прогрессивные"
- Нацобъединение
- "Латвия на первом месте"
- Липину интересно
- Алексей Росликов
- Объединенный список
- Союз зеленых и крестьян
- "Стабильности!"
- Вилнис Кирсис
- "Суверенная власть"
- "Объединение Младолатыши"
- TVNET+ RUS