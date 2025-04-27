Тренер присвоил деньги и спортивные товары спортшколы

Дело о нарушениях в спортивной школе Rīdzene было начато Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пять лет назад.

Согласно расследованию и обвинению, предъявленному в суде, тренер по гребле Райво Аглениекс присваивал средства на протяжении трех лет. Эпизодов было много.

Например, в 2018 году он получил на свой банковский счет 1,5 тысячи евро от Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы - это были суточные для пяти воспитанников, участвовавших в учебных сборах в Австрии. Один из детей на самом деле в Австрию не поехал, а остальных тренер заставил подписать документы, не объяснив, о чем идет речь. Эти деньги он оставил себе.

Аналогично Райво Аглениекс поступил и с перечислениями от Латвийской федерации каноэ - в общей сложности 11 тысяч евро, которые были предназначены для учебных сборов детей в Испании и Польше, а также для участия в соревнованиях в Италии, Чехии и Португалии. Эти средства также остались у него.