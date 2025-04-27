Тренер присвоил деньги и спортивные товары спортшколы

В середине апреля вступил в силу обвинительный приговор по делу о служебном подлоге и присвоении средств в рижской спортивной школе Rīdzene. Как сообщает передача Латвийского телевидения De Facto, ответственные государственные и муниципальные учреждения готовятся уволить осужденных - тренера по гребле спортивной школы Rīdzene и Мурьянской спортивной гимназии Райво Аглениекса, а также его отца, руководителя Юрмальского филиала Мурьянской спортивной гимназии Айгарса Аглениекса. Одновременно Министерство образования и науки намерено усилить подготовку руководителей учебных заведений в вопросах права и этики.
Дело о нарушениях в спортивной школе Rīdzene было начато Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пять лет назад.
Согласно расследованию и обвинению, предъявленному в суде, тренер по гребле Райво Аглениекс присваивал средства на протяжении трех лет. Эпизодов было много.
Например, в 2018 году он получил на свой банковский счет 1,5 тысячи евро от Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы - это были суточные для пяти воспитанников, участвовавших в учебных сборах в Австрии. Один из детей на самом деле в Австрию не поехал, а остальных тренер заставил подписать документы, не объяснив, о чем идет речь. Эти деньги он оставил себе.
Аналогично Райво Аглениекс поступил и с перечислениями от Латвийской федерации каноэ - в общей сложности 11 тысяч евро, которые были предназначены для учебных сборов детей в Испании и Польше, а также для участия в соревнованиях в Италии, Чехии и Португалии. Эти средства также остались у него.
До учеников не дошли и товары. В 2019 году несколько раз - зимой и весной - тогдашний исполняющий обязанности директора спортивной школы и отец тренера Айгарс Аглениекс направлял сына Райво забирать в магазин спортивную одежду для учеников: спортивные брюки, куртки, шапки и перчатки.
Все это Райво Аглениекс присвоил себе, а отец подделал накладные, указав в качестве получателя другого тренера и заставив его подписаться. По аналогичной схеме тренер при помощи отца незаконно получил также спортивное питание.
Райво Аглениекс на звонки De Facto не ответил, а второй обвиняемый отказался давать содержательные комментарии.
Осенью 2023 года суд первой инстанции признал обоих виновными, назначив в качестве наказания только общественные работы. В декабре прошлого года Рижский окружной суд дополнительно назначил денежные штрафы и запретил Айгарсу Аглениексу занимать руководящие должности. Судья Рижского окружного суда Лаума Штейнерте в письменном комментарии для передачи указала, что "420 часов общественных работ за несколько систематических преступлений, в результате которых они получили материальную выгоду - это несправедливое, несоразмерное и неадекватное наказание".
Однако оба подсудимых обжаловали и этот приговор и продолжили работать. Родители учеников спортивной школы Rīdzene выразили возмущение по поводу того, что тренер по гребле Райво Аглениекс продолжает работать. Представитель родителей анонимно высказал в передаче следующее мнение:
"Теперь мы видим, что директор всеми силами старается оставить этого человека, осужденного, давайте называть его тренером-вором, на работе. Это неэтично и противоречит любым нормам морали и этики".
В отделении гребли на байдарках и каноэ спортивной школы Rīdzene работают всего четыре тренера. Директор школы Зане Дрозда заявила, что Райво Аглениекс - ценный тренер, а привлечь новых специалистов трудно. Еще в начале недели, когда уже было известно о вступлении приговора в силу, она сомневалась, будет ли увольнять тренера, пообещав сначала провести с ним переговоры. Однако позже и она, и руководитель Департамента образования, культуры и спорта Дина Виксна подтвердили, что подготовлен приказ о расторжении трудовых отношений. В настоящее время Райво Аглениекс находится в отпуске.
16 апреля Сенат Верховного суда отказался возбуждать кассационное производство, и приговор Рижского окружного суда вступил в законную силу. Осужденный за служебный подлог Айгарс Аглениекс пока отстранен от должности руководителя Юрмальского филиала Мурьянской спортивной гимназии. С ним также планируется прекратить трудовые отношения.
В Министерстве образования и науки выразили свою позицию: осужденный педагог работать не имеет права, и это решение вступает в силу одновременно с окончательным приговором.
"До тех пор, пока человек не осужден, у него есть все возможности [работать]. Конечно, здесь встает вопрос этики, ведь педагог должен быть примером для своих учеников. В данном случае мы также говорим о необходимости укрепления компетенции руководителей образовательных учреждений именно в правовых вопросах и о том, как в судебной практике применяется понятие этики", - подчеркнул руководитель спортивного департамента Минобразования Александр Самойлов.
У обоих осужденных накопились неиспользованные отпускные дни, поэтому государству и самоуправлению, возможно, придется выплатить каждому из них около восьми тысяч евро.
Как выяснила программа De Facto, в 2023 году Государственная полиция начала еще одно дело о возможном присвоении лодки, принадлежащей спортивной школе Rīdzene. Полиция сообщила, что в рамках этого уголовного процесса активно ведется досудебное расследование, поэтому более подробную информацию пока не предоставляет.
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