Программа: новые подробности коррупционного скандала в Рижской думе

Мейранс: Да, чтобы закрепить дело, нужно было физически получить какую-то незаконную выгоду. Вопрос касался предоплаты. Ответ господина Вайводса был таким, что компания уже раньше кому-то платила или совершала незаконные действия в этом деле, но ее обманули - ничего не сделали, и теперь они не хотят вносить предоплату или какой-либо аванс.

В одном из разговоров Вайводс якобы показал Мейрансу на экране телефона, что взятка может быть передана в криптовалюте, что вызвало у Мейранса практические вопросы.

Звейсалниекс: И тогда вы спрашиваете: "Ты сам с криптой не работаешь?". Что вы хотели выяснить?

Мейранс: Хотел узнать, работает ли господин Вайводс с криптовалютой.

Звейсалниекс: И он отвечает: "Нет-нет. Я поэтому и говорю - не хочу. Нет. Чем меньше знаю, тем лучше сплю". Что вы из этого поняли?

Мейранс: Я понял, что господин Вайводс в повседневной жизни с криптовалютой не работает.

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До фактической передачи денег дело так и не дошло.

После заседания суда Вайводс не стал комментировать передаче De Facto показания Мейранса. Однако в начале заседания и Вайводс, и Томилин не признали своей вины в предъявленных прокурором обвинениях.

Для дачи показаний в суд был также приглашен депутат Сейма, многолетний сотрудник Рижской думы, а затем и ее председатель Олег Буров.