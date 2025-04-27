Программа: новые подробности коррупционного скандала в Рижской думе

Две недели назад в суде давал показания главный свидетель по делу о коррупции против бывшего директора думского департамента внешнего пространства и мобильности Яниса Вайводса и предпринимателя Павла Томилина. Бывший советник министра сообщения Янис Мейранс подробно рассказал о предложении взятки в размере 50 000 евро. Для дачи показаний также был приглашен депутат Сейма Олег Буров, однако суд пока не успел его заслушать. Параллельно с уголовным делом Вайводс пытается восстановиться в должности руководителя департамента, и, как отмечает передача LTV De Facto, на данный момент суды выносят в его пользу благоприятные решения.
Судебный процесс по делу о коррупции против бывшего руководителя Департамента внешнего пространства и мобильности (ранее - Департамента транспорта) Вайводса и предпринимателя Томилина возобновился в середине апреля.
По мнению прокурора, переговоры о передаче взятки велись для получения прав собственности на землю.
"Томилин предложил и договорился с Вайводсом о том, что Вайврдс в качестве посредника в интересах Томилина и SIA Ošānis предложит взятку, то есть денежные средства, в размере 50 000 евро какому-то должностному лицу Министерства сообщения, чтобы тот, используя свое служебное положение, обеспечил отказ Министерства сообщения от права первоочередной покупки указанных земельных участков", - зачитал обвинение прокурор Каспар Андрушкинс.
Речь идет о земельных участках возле Рижского аэропорта. В 2022 году их на аукционе у Рижской думы купила принадлежащая литовскому холдингу компания Cella investment 3. Однако нового владельца не зарегистрировали в Земельной книге, поскольку Министерство сообщения не отказалось от своего права первоочередной покупки.
Партнером и консультантом покупателя в этой сделке был Томилин, который обратился за помощью к Вайводсу. В свою очередь, Вайводс обратился к тогдашнему советнику министра сообщения Янису Мейрану.
"Во время встречи Вайводс попросил у Мейранса совета и помощи в решении вышеупомянутого вопроса, указав, что предприниматели не останутся в долгу", - рассказал в суде прокурор.
Мейранс дал показания в суде, подробно раскрыв детали переговоров с Вайводсом. Поскольку в должностные обязанности обоих государственных служащих не входило оформление прав собственности на земельные участки возле аэропорта, уже после первых намеков Мейранс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Вот краткая хронология вопросов Артура Звейсалниекса, адвоката Вайводса, к Мейрансу:
Звейсалниекс: Вы фактически не указали Вайводсу, что этот вопрос не входит в вашу [компетенцию], что ему следует обратиться к другому человеку, и начали, скажем так, играть в детектива…
Мейранс: Именно так. Все последующие действия после получения этого предложения уже происходили согласно указаниям Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Адвокаты несколько часов допрашивали Мейранса, в основном по поводу записанных разговоров между ним и Вайводсом.
Звейсалниекс: В разговоре я не слышу "50 000 евро". Я слышу только: "Там шла речь о каких-то суммах, ну, около 50".
Мейранс: Да, речь шла именно о сумме в 50 000 евро. Я даже переспросил, предназначена ли эта сумма только мне или ее нужно будет делить с господином Вайводсом, на что получил ответ, что сумма предназначена исключительно мне.
В ходе встреч Мейранса и Вайводса, которые проходили в течение нескольких месяцев - в конце 2023 года и начале 2024 года, - обсуждались конкретные проекты документов, ожидаемых от министерства, а также вопросы оплаты в криптовалюте и возможного аванса.
Мейранс: Да, чтобы закрепить дело, нужно было физически получить какую-то незаконную выгоду. Вопрос касался предоплаты. Ответ господина Вайводса был таким, что компания уже раньше кому-то платила или совершала незаконные действия в этом деле, но ее обманули - ничего не сделали, и теперь они не хотят вносить предоплату или какой-либо аванс.
В одном из разговоров Вайводс якобы показал Мейрансу на экране телефона, что взятка может быть передана в криптовалюте, что вызвало у Мейранса практические вопросы.
Звейсалниекс: И тогда вы спрашиваете: "Ты сам с криптой не работаешь?". Что вы хотели выяснить?
Мейранс: Хотел узнать, работает ли господин Вайводс с криптовалютой.
Звейсалниекс: И он отвечает: "Нет-нет. Я поэтому и говорю - не хочу. Нет. Чем меньше знаю, тем лучше сплю". Что вы из этого поняли?
Мейранс: Я понял, что господин Вайводс в повседневной жизни с криптовалютой не работает.
До фактической передачи денег дело так и не дошло.
После заседания суда Вайводс не стал комментировать передаче De Facto показания Мейранса. Однако в начале заседания и Вайводс, и Томилин не признали своей вины в предъявленных прокурором обвинениях.
Для дачи показаний в суд был также приглашен депутат Сейма, многолетний сотрудник Рижской думы, а затем и ее председатель Олег Буров.
В расследуемом KNAB деле Бурову был присвоен статус свидетеля. Ранее он объяснял в СМИ, что инвесторы из Литвы обратились к нему за консультацией, поскольку он хорошо ориентировался в вопросах земельных участков возле аэропорта.
Адвокат Томилина Вера Михайленко в суде сослалась на разговор между Мейрансом и Вайводсом, который состоялся 19 февраля прошлого года. В ходе беседы Мейранс отметил, что "в этой ситуации также замешан Олег" и что он "вертится вокруг и уже помогает им".
На вопрос адвоката Мейранс подтвердил, что речь шла об Олеге Бурове.
Из показаний Мейранса и материалов дела следует, что депутат Буров по поводу земельных участков обращался к тогдашнему министру сообщения Каспару Бришкенсу. Министр направил его к Мейрансу, который в рамках оперативного дела сотрудничал с KNAB.
Мейранс подтвердил, что в отношении Бурова также проводился следственный эксперимент, однако, судя по всему, никаких противоправных действий с его стороны выявлено не было, так как Буров в деле фигурирует в качестве свидетеля. "Господин Буров мне ничего не предлагал", - заявил Мейранс.
До конца указанного судебного заседания Бурова выслушать не успели. Его допрос был перенесен на июль.
Интерес передачи De Facto к роли Бурова в урегулировании спора о земельных участках возле аэропорта явно вызвал у него раздражение. По телефону Буров заявил, что сначала даст показания в суде, а уже затем будет готов отвечать на вопросы.
Очень вероятно, что нежелание Бурова открыто высказываться о помощи литовским инвесторам связано с предстоящими в начале июня муниципальными выборами.
Параллельно с уголовным процессом продолжается и спор между Рижской думой и Вайводсом о его увольнении из Департамента внешнего пространства и мобильности. Две судебные инстанции приняли решения в пользу Вайводса, но окончательная развязка еще не наступила.
"Я нахожусь в трудовых отношениях. Был период простоя. Период простоя закончился. Мне были поручены конкретные обязанности. Сейчас суд своим решением приостановил также это распоряжение о выполнении определенных обязанностей. Ждем следующего судебного решения", - рассказал Вайводс о своих трудовых отношениях с самоуправлением.
Муниципалитет восстановил Вайводса не в должности директора департамента, а в должности руководителя бюро и заместителя, с чем он сам не согласен.
"Суд просто постановил восстановить на прежней должности, и тут возник спор - какая именно это была должность. Сам Вайводс почему-то считает, что это место директора. (...) Наша позиция жесткая: мы ему не позволим выполнять функции руководителя учреждения, особенно при наличии такого уголовного процесса", -заявил советник исполнительного директора Риги Марис Кнокс.
В настоящий момент по решению суда Вайводс получает зарплату директора департамента в размере 4676 евро, что примерно на тысячу больше, чем зарплата руководителя бюро.
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