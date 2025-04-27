Видео Программа: команда Труксниса сфабриковала интервью в предвыборной газете в Юрмале

Искаженное интервью ​четырехлетней давности на этих выборах снова опубликовано в газете команды Труксниса, но уже с еще большими выдумками и вымышленными цитатами, которые пожилым людям никогда не принадлежали. Поэтому на этот раз они решили не молчать. Например, на обложке газеты ученый Гаварс якобы называет бывшего мэра Труксниса по имени и говорит, что им можно гордиться.

"Эта фраза (на обложке газеты) для него (Валдиса Гаварса) самая обидная. Использовать имя честного человека в муниципальных выборах без его согласия и уведомления - это как минимум незаконно! Он сам очень переживает из-за этого. Его использовали!" - убежден Гатис Гаварс.

Янис Лединьш, заместитель председателя Юрмальской думы, кандидат в депутаты (Латвийская зеленая партия):

NP: Интервью в газете, где вы с собаками - кто его организовал?

Я. Л.: Приходила журналистка.

NP: Кто эта журналистка?

Я. Л.: Почему я должен вам это говорить?

NP: Потому что это предвыборная газета Латвийской зеленой партии, а здесь изображен уважаемый пожилой человек Валдис Гаварс, который никогда не говорил таких слов о Гатисе Трукснисе. Мой вопрос: не считаете ли вы недопустимым использование уважаемых людей для повышения рейтинга партии?

Я. Л.: Это надо спрашивать у составителя газеты.

NP: Вы не должны брать на себя ответственность?

Я. Л.: Нет, не должен.

NP: А кто должен?

Я. Л.: Ответственность должна нести рекламная кампания.

NP: Здесь ясно указано - Латвийская зеленая партия. Разве вы не член партии?

Я. Л.: Я член.

NP: И вы не должны отвечать?

Я. Л.: Вам - нет.