Видео Программа: команда Труксниса сфабриковала интервью в предвыборной газете в Юрмале

Перед предстоящими муниципальными выборами в Юрмале Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку: в городской среде доминирует реклама только одной политической партии. Латвийская зеленая партия практически исчерпала весь допустимый лимит расходов на наружную рекламу, предусмотренный для всех муниципалитетов, где она выставляет своих кандидатов, разместив стенды на остановках и вдоль улиц в курортном городе. Команда Гатиса Труксниса в этой кампании прибегла и к другим приемам. Они использовали уважаемых людей в политической борьбе и сфабриковали с ними интервью, сообщает программа Nekā personīga.
Перед Пасхой жители курортного города Юрмалы получили в свои почтовые ящики предвыборную газету Латвийской зеленой партии. Тираж издания составил 30 тысяч экземпляров. На обложке - бывший мэр Гатис Трукснис, интервью с лидерами списка, фотографии с ними на работе и дома с собаками.
В газете опубликован рассказ певицы Лаймы Вайкуле, а также якобы интервью с почетным гражданином Юрмалы, ученым Валдисом Гаварсом и его спутницей жизни Валдой Гаваре. В интервью обсуждается культурная жизнь Юрмалы, которая, как неоднократно подчеркивается, не могла бы развиваться без заботы Труксниса. В материале много похвалы в адрес бывшего мэра за принесенные городу блага.
"Мой отец - великий ученый. Он глубоко образованный, мыслящий по-латышски человек. Я не знаю других таких людей. Мой отец не может себя защитить по состоянию здоровья, но он никогда в жизни не говорил - и не думал - тех слов о Гатисе Трукснисе. И мне это кажется подлым", - поделился Гатис Гаварс, архитектор, сын Валдиса Гаварса.
Гатис Гаварс рассказывает, что четыре года назад его родителей пригласили на интервью о жизни в Юрмале. Его отец посвятил значительную часть жизни исследованию усадьбы Райниса и охотно рассказывал об истории здания и вкладе семьи Гаварсов в этот объект. Однако интервью в искаженном виде было опубликовано в предвыборной газете Союза зеленых и крестьян (СЗК), который тогда представлял Трукснис. Было ясно, что пожилых людей обманули, склонив к интервью хитростью.
Искаженное интервью четырехлетней давности на этих выборах снова опубликовано в газете команды Труксниса, но уже с еще большими выдумками и вымышленными цитатами, которые пожилым людям никогда не принадлежали. Поэтому на этот раз они решили не молчать. Например, на обложке газеты ученый Гаварс якобы называет бывшего мэра Труксниса по имени и говорит, что им можно гордиться.
"Эта фраза (на обложке газеты) для него (Валдиса Гаварса) самая обидная. Использовать имя честного человека в муниципальных выборах без его согласия и уведомления - это как минимум незаконно! Он сам очень переживает из-за этого. Его использовали!" - убежден Гатис Гаварс.
Янис Лединьш, заместитель председателя Юрмальской думы, кандидат в депутаты (Латвийская зеленая партия):
NP: Интервью в газете, где вы с собаками - кто его организовал?
Я. Л.: Приходила журналистка.
NP: Кто эта журналистка?
Я. Л.: Почему я должен вам это говорить?
NP: Потому что это предвыборная газета Латвийской зеленой партии, а здесь изображен уважаемый пожилой человек Валдис Гаварс, который никогда не говорил таких слов о Гатисе Трукснисе. Мой вопрос: не считаете ли вы недопустимым использование уважаемых людей для повышения рейтинга партии?
Я. Л.: Это надо спрашивать у составителя газеты.
NP: Вы не должны брать на себя ответственность?
Я. Л.: Нет, не должен.
NP: А кто должен?
Я. Л.: Ответственность должна нести рекламная кампания.
NP: Здесь ясно указано - Латвийская зеленая партия. Разве вы не член партии?
Я. Л.: Я член.
NP: И вы не должны отвечать?
Я. Л.: Вам - нет.
Гатис Трукснис ранее был вовлечен в несколько уголовных процессов. Из-за обвинительного приговора за служебный подлог он лишился депутатского мандата в конце 2022 года, но продолжил работать советником председателя Юрмальской думы с зарплатой в пять тысяч евро. Обещание руководства партии исключить Труксниса так и не было выполнено.
"Я не составлял эту газету. Я приложил руку только к (своему) интервью. Что касается других интервью, это коллективная работа. Я вряд ли смогу вам пояснить, кто именно что написал. Если там что-то перепутано, конечно, я извинюсь. Но в целом все, что там сказано - это то, что люди говорят каждый день, возможно, и эти люди когда-то это говорили, пусть и не в такой форме и не в тот момент. Это коллективная работа. За кампанию в основном отвечает Роман Межецкис", - заявил Гатис Трукснис, советник председателя Юрмальской думы, кандидат в депутаты (Латвийская зеленая партия):
Роман Межецкис, депутат Юрмальской думы, кандидат в депутаты (Латвийская зеленая партия):
NP: Господин Межецкис, добрый день. Зададим вам вопрос. Кто составлял этот выпуск?
Р. М.: Я думаю, прочитайте эту газету... Она безумно интересная. Пожилые люди, скорее всего, сказали то, что они сказали.
NP: Это неправда. Конкретно этот господин, Валдис Гаварс, такого не говорил. Половина интервью была сфабрикована. Вам не стыдно?
Р. М.: Спросите у Валдиса Гаварса.
NP: Я уже спросил у него. Сейчас я спрашиваю вас. Вы бесстыдно используете слова уважаемых людей для повышения рейтинга своей партии. Вам не стыдно?
Р. М.: Мне очень жаль, что вы так утверждаете.
NP: Это не утверждения, это факты.
Р. М.: Я думаю, вам стоит задуматься, правдивы ли ваши высказывания.
NP: Мой вопрос к вам: вам не стыдно?
Р. М.: Это все ваши утверждения. Не будем задерживать заседание думы.
По словам председателя Латвийской зеленой партии Эдгара Таварса, в Юрмале вышло уже два таких агитационных материала. Печать одного выпуска газеты стоила полторы тысячи евро, а на ее распространение потратили около четырех тысяч евро. Такие издания партии могут распространять перед выборами без ограничений, поскольку расходы на них не лимитируются.
Иная ситуация с наружной рекламой, рекламой на телевидении и радио. В этих выборах Латвийская зеленая партия участвует в 27 самоуправлениях, и лимит общих расходов на ограниченную рекламу составляет 380 тысяч евро.
KNAB сообщил программе Nekā personīga, что почти всю сумму на наружную рекламу партия собирается потратить только в Юрмале - это более 123 тысяч евро.
Из них почти 46 тысяч евро (45 600) партия планирует потратить на размещение рекламы в общественном транспорте Юрмалы, согласно расчетам KNAB.
В KNAB обратился один из жителей Юрмалы, который указал, что перед выборами в городе доминирует реклама одной партии и избиратели не получают разнообразной информации о других политических силах. Была начата проверка.
"Мы видим, что из года в год есть такие регионы, где ситуация повторяется. Таким образом, фактически одна партия доминирует, а общество не получает более широкую информацию обо всех партиях. Возможно, нужны какие-то изменения в законодательстве", - сказала представитель KNAB Эмилия Райтума.
Перед муниципальными выборами Латвийская зеленая партия существенно пополнила свою кассу. В конце прошлого года и в этом году в сумме 7 тысяч евро пожертвовал Юлий Круминьш, который во времена мэрства Труксниса занялся гостиничным бизнесом. Такую же сумму пожертвовала его дочь. Один из крупнейших акционеров Rietumu Banka Аркадий Сухаренко перевел в партийную кассу 3500 евро.
Сестра Гатиса Труксниса Гунта Паэглите в декабре прошлого года и в марте этого года в общей сложности пожертвовала 7 тысяч евро. Мать Гатиса Труксниса, пенсионерка Дайна Труксне, в марте пожертвовала партии 2 тысячи евро.
На предстоящих муниципальных выборах в Юрмале пути Латвийской зеленой партии и Крестьянского союза Латвии разошлись. Председатель Юрмальской думы Рита Спроге, которая после обвинительного приговора приняла Труксниса на работу советником, будет баллотироваться по своему собственному списку.
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