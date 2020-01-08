Латвия переведет своих военнослужащих из Ирака в Кувейт

Дания из соображений безопасности на время переведет из Ирака в Кувейт большую часть дислоцированных в Ираке военнослужащих. Вместе с ними будут перемещены шесть служащих в составе датского контингента латвийских военных. Домой они пока не вернутся.

Такое решение обусловлено соображениями безопасности, а также тем, что в настоящее время любое обучение в Ираке приостановлено.

Однако это не означает, что прекращается участие Латвии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке.

"Латвия поддерживает США и продолжает поддерживать возглавляемую ими коалицию. Вопрос о возвращении военных в Ирак будет далее решаться вместе с партнерами", - сказал министр.

В Ираке размещено 130 датских военнослужащих, и большинство из них будет перемещено в Кувейт, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.