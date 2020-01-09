Секси-элегантность: Николь Шерзингер в "раздетом" брючном костюме
На прошедшей в Калифорнии вечеринке FOX Winter TCA экс-солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер продемонстрировала эффектный "обнаженный" вариант брючного костюма.
Бежевый комплект из широких брюк с завышенной талией и бра на тонких бретельках подчеркнул спортивный пресс звезды и ее роскошную грудь. Дополнила Николь свой образ крупными золотыми украшениями.
Пожалуй, в другой комбинации столь минималистичный верх мог бы выглядеть слишком вызывающе, но не в этом случае.
Смотрите, как соблазнительно и одновременно очень элегантно!