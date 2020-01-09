Чт, 9.01.2020
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Секси-элегантность: Николь Шерзингер в "раздетом" брючном костюме
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ФОТО: AFP/SCANPIX

На прошедшей в Калифорнии вечеринке FOX Winter TCA экс-солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер продемонстрировала эффектный "обнаженный" вариант брючного костюма.

Бежевый комплект из широких брюк с завышенной талией и бра на тонких  бретельках подчеркнул спортивный пресс звезды и ее роскошную грудь. Дополнила Николь свой образ крупными золотыми украшениями.

Пожалуй, в другой комбинации столь минималистичный верх мог бы выглядеть слишком вызывающе, но не в этом случае.

Смотрите, как соблазнительно и одновременно очень элегантно!

ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA / Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA / Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA / Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

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