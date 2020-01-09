У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

25-летний исполнитель лично обратился к фанатам, чтобы опровергнуть многочисленные слухи о его наркозависимости.

"Многие говорили, мол Джастин плохо выглядит, видимо, сидит на сильных препаратах, но они не могли знать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма.

Кроме нее, у меня и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", - объяснил Бибер.

Джастин пояснил, что он проходил лечение на протяжении последних двух лет. Теперь ему уже стало лучше.

Стоит сказать, что не все поклонники певца поверили его словам. Часть предположила, что артист все еще принимает запрещенные вещества.

Болезнь Лайма была впервые описана в городе Лайм (Lyme), расположенном в США, штат Коннектикут, поэтому по-русски эту инфекцию принято называть болезнью Лайма. Позже был открыт и ее возбудитель - боррелия, и теперь медики употребляют название боррелиоз Лайма или, проще говоря, Лайм-боррелиоз. В Латвии этой инфекцией болеют довольно много. Хорошая новость заключается в том, что на ранней стадии Лайм-боррелиоз можно успешно вылечить. К тому же в Латвии преобладает кожная форма этого заболевания, которая хорошо поддается лечению.