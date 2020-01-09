У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Американский поп-певец Джастин Бибер в последнее время шокирует поклонников своим внешним видом. Оказалось, что артист серьезно болен. Об этом сообщает CNN.
25-летний исполнитель лично обратился к фанатам, чтобы опровергнуть многочисленные слухи о его наркозависимости.
"Многие говорили, мол Джастин плохо выглядит, видимо, сидит на сильных препаратах, но они не могли знать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма.
Кроме нее, у меня и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", - объяснил Бибер.
Джастин пояснил, что он проходил лечение на протяжении последних двух лет. Теперь ему уже стало лучше.
Стоит сказать, что не все поклонники певца поверили его словам. Часть предположила, что артист все еще принимает запрещенные вещества.
Болезнь Лайма была впервые описана в городе Лайм (Lyme), расположенном в США, штат Коннектикут, поэтому по-русски эту инфекцию принято называть болезнью Лайма. Позже был открыт и ее возбудитель - боррелия, и теперь медики употребляют название боррелиоз Лайма или, проще говоря, Лайм-боррелиоз. В Латвии этой инфекцией болеют довольно много. Хорошая новость заключается в том, что на ранней стадии Лайм-боррелиоз можно успешно вылечить. К тому же в Латвии преобладает кожная форма этого заболевания, которая хорошо поддается лечению.
Минимальный курс лечения антибиотиками - 2 недели. Если необходимо, он может длиться 21 или 30 дней. Дополнительный курс лечения обычно применяется при так называемых рассеянных формах заболевания, но, к счастью, в Латвии эти более серьезными формы Лайм-боррелиоза встречаются реже.
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While a lot of people kept saying justin Bieber looks like shit, on meth etc. they failed to realize I've been recently diagnosed with Lyme disease, not only that but had a serious case of chronic mono which affected my, skin, brain function, energy, and overall health. These things will be explained further in a docu series I'm putting on YouTube shortly.. you can learn all that I've been battling and OVERCOMING!! It's been a rough couple years but getting the right treatment that will help treat this so far incurable disease and I will be back and better than ever NO CAP