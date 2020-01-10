"Самолёт, спроектированный клоунами": переписка сотрудников Boeing

Концерн Boeing опубликовал внутренние документы о разработке самолёта 737 MAX, в том числе переписку сотрудников, которые критиковали проект. Об этом сообщает Reuters.
Например, один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так:
"Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководят обезьяны".
CNBC отмечает, что этот комментарий содержится в обсуждении проблем компьютерного управления самолётом.
Boeing при публикации документов предупредил, что они содержат "провокационные заявления", а также принёс извинения за содержание переписки, добавляет CNN.
Из переписки также следует, что один из сотрудников задал вопрос коллегам - посадили бы они своих родственников в самолет, пилот которого обучался на тренажере для отработки полетов на модели 737 MAX? Они ответили, что нет, пишет Snob.ru.