Пт, 10.01.2020
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"Самолёт, спроектированный клоунами": переписка сотрудников Boeing

ФОТО: Reuters / Scanpix

Концерн Boeing опубликовал внутренние документы о разработке самолёта 737 MAX, в том числе переписку сотрудников, которые критиковали проект. Об этом сообщает Reuters.

Например, один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так:

"Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководят обезьяны".

CNBC отмечает, что этот комментарий содержится в обсуждении проблем компьютерного управления самолётом.

Boeing при публикации документов предупредил, что они содержат "провокационные заявления", а также принёс извинения за содержание переписки, добавляет CNN.

Из переписки также следует, что один из сотрудников задал вопрос коллегам - посадили бы они своих родственников в самолет, пилот которого обучался на тренажере для отработки полетов на модели 737 MAX? Они ответили, что нет, пишет Snob.ru. 

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