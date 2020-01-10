Пт, 10.01.2020
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Наталья Бочкарева может избежать тюрьмы по "кокаиновому делу"

Наталья Бочкарева

ФОТО: https://www.instagram.com/p/Bvg6tcdB8Mj/

Российская актриса Наталья Бочкарева возможно избежит тюрьмы после скандала с наркотиками. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского районного суда Москвы.

Следствие просит прекратить уголовное дело о хранении кокаина в отношении звезды сериала "Счастливы вместе".  

"В суд поступило уголовное дело в отношении Натальи Бочкаревой с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа", - цитирует пресс-секретаря СМИ. 

Это значит, что актриса может избежать заключения и отделаться лишь штрафом. Дата заседания пока не сообщается, но суд произойдет в ближайшее время. 

Напомним, в конце сентября в Москве была задержана актриса Наталья Бочкарева, получившая известность благодаря роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Отмечается, что у нее были найдены наркотики. 

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