Наталья Бочкарева может избежать тюрьмы по "кокаиновому делу"

"В суд поступило уголовное дело в отношении Натальи Бочкаревой с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа", - цитирует пресс-секретаря СМИ.

Это значит, что актриса может избежать заключения и отделаться лишь штрафом. Дата заседания пока не сообщается, но суд произойдет в ближайшее время.