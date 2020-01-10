Наталья Бочкарева может избежать тюрьмы по "кокаиновому делу"

Российская актриса Наталья Бочкарева возможно избежит тюрьмы после скандала с наркотиками. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского районного суда Москвы.
Следствие просит прекратить уголовное дело о хранении кокаина в отношении звезды сериала "Счастливы вместе".
"В суд поступило уголовное дело в отношении Натальи Бочкаревой с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа", - цитирует пресс-секретаря СМИ.
Это значит, что актриса может избежать заключения и отделаться лишь штрафом. Дата заседания пока не сообщается, но суд произойдет в ближайшее время.
Напомним, в конце сентября в Москве была задержана актриса Наталья Бочкарева, получившая известность благодаря роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Отмечается, что у нее были найдены наркотики.