СМИ: За наркотики задержана актриса из сериала "Счастливы вместе"
По сообщениям нескольких российских СМИ, в Москве была задержана актриса Наталья Бочкарева, получившая известность благодаря роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Отмечается, что у нее нашли наркотики. Сама актриса уже выступила с опровержением.
По данным телеканала РЕН ТВ, актрису задержали сотрудники ДПС.
В ответ на вопрос полицейских она подтвердила, что у нее есть наркотики и передала им 0,69 грамма кокаина. Когда сотрудники правопорядка спросили, где находится остальное, она ответила: "Здесь, во мне".
По информации СМИ, было возбуждено уголовное дело. В квартире актрисы прошел обыск, однако запрещенных веществ найдено не было. Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.
В то же время телеграм-канал 112 опубликовал видео, на котором, по его заявлению, снято задержание Бочкаревой.
Изданию "360" актриса опровергла прозвучавшую информацию о том, что ее задержали с наркотиками.
"Скажу честно, узнала по телефонному звонку, что появилась в интернете такая информация. Это вранье, лукавство", - заявила она.