Прокуратура обвиняет мать в продаже фото своей трехлетней дочери в интернете

Осенью прошлого года суд Видземского предместья Риги приговорил к шести годам и десяти месяцам тюрьмы мужчину, обвиняемого в том, что, скрываясь за поддельными профилями в соцсетях, он добивался обнажения несовершеннолетних девочек и отправку ими обнаженных фото.

Полиция назвала это лицо киберпедофилом. Тогда полиция проинформировала журналистов, что мужчина 1995 года рождения в одной из соцсетей создал три поддельных профиля, выдавая себя за 14-летнего мальчика.

Мужчина в день писал до 50 девочкам. Несмотря на то, что большая часть девочек не отозвалась, некоторые ему ответили, поэтому переписка продолжилась. В переписке мужчина делал им комплименты и просил отослать фото в обнаженном виде.

После получения фотографии он угрожал девочкам, требуя продолжать слать фотографии. В противном случае он обещал распространить фото среди друзей пострадавшей.

Тогда полиция сообщила, что в двух случаях он обращался и к родителям детей с просьбой сфотографировать своих отпрысков в обмен на деньги. В одном случае подозрения полиции об использовании своего родственника в изготовлении детской порнографии не подтвердились.

В свою очередь во втором случае стражи порядка выяснили, что женщина 1993 гда рождения сфотографировала свою дочь частично без одежды и отослала фотографию "другому лицу". На тот момент дочери было три года.

В конце прошлого года уголовный процесс был передан прокуратуре для начала уголовного преследования.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска подтвердила, что против женщины построено обвинение по пунтку Уголовного закона об обороте материалов детской порнографии. За отсылку фото женщина получила имущественные блага.

Досудебное расследование продолжается, однако прокуратура не открыла, какие именно блага получила женщина, и была ли фотография отослана упомянутому мужчине 1995 года рождения.