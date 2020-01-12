"Главнокомандующий, уходи!": в Тегеране прошли протесты. Был задержан посол Великобритании

В Тегеране временно был задержан посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр. Он принял участие в митинге студентов в память о жертвах сбитого украинского лайнера. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство Tasnim.
Макэйра отпустили спустя несколько часов; ожидается, что 12 января его вызовут в МИД Ирана. Как пишет Tasnim, в ходе митинга Макэйр "руководил радикальными действиями".
Задержание Макэйра было подтверждено главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Он отметил, что посол был задержан без каких-либо оснований или объяснений.
Сам посол утверждает, что пришёл, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, а также то, что он не участвовал в протестах.
Протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи
В Тегеране перед зданием Технологического университета имени Амира Кабира 11 января собралось несколько сотен демонстрантов. Они требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, пишет BBC.
"Главнокомандующий, уходи!" - скандировали возмущенные демонстранты после сообщений о том, что иранские военные "случайно сбили украинский пассажирский самолет".
Несколько сотен протестующих также требовали судебного преследования и наказания ответственных за пуск сбившей самолет ракеты, пишет "Медуза".
В иранских соцсетях появились видео с места проведения протестов, на них видны митингующие у здания университета люди. Они скандировали антиправительственные лозунги. Демонстрантов разогнала полиция, отмечает "Медуза".
January 11, 2020