"Главнокомандующий, уходи!": в Тегеране прошли протесты. Был задержан посол Великобритании

Макэйра отпустили спустя несколько часов; ожидается, что 12 января его вызовут в МИД Ирана. Как пишет Tasnim, в ходе митинга Макэйр "руководил радикальными действиями".

Задержание Макэйра было подтверждено главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Он отметил, что посол был задержан без каких-либо оснований или объяснений.

Сам посол утверждает, что пришёл, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, а также то, что он не участвовал в протестах.

Протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи

В Тегеране перед зданием Технологического университета имени Амира Кабира 11 января собралось несколько сотен демонстрантов. Они требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, пишет BBC.

"Главнокомандующий, уходи!" - скандировали возмущенные демонстранты после сообщений о том, что иранские военные "случайно сбили украинский пассажирский самолет".

Несколько сотен протестующих также требовали судебного преследования и наказания ответственных за пуск сбившей самолет ракеты, пишет "Медуза".