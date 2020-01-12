Вс, 12.01.2020
Если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР
1

"Главнокомандующий, уходи!": в Тегеране прошли протесты. Был задержан посол Великобритании

ФОТО: SCANPIX

В Тегеране временно был задержан посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр. Он принял участие в митинге студентов в память о жертвах сбитого украинского лайнера. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство Tasnim.

Макэйра отпустили спустя несколько часов; ожидается, что 12 января его вызовут в МИД Ирана. Как пишет Tasnim, в ходе митинга Макэйр "руководил радикальными действиями". 

Задержание Макэйра было подтверждено главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Он отметил, что посол был задержан без каких-либо оснований или объяснений.

Сам посол утверждает, что пришёл, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, а также то, что он не участвовал в протестах.

Протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи

В Тегеране перед зданием Технологического университета имени Амира Кабира 11 января собралось несколько сотен демонстрантов. Они требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, пишет BBC. 

"Главнокомандующий, уходи!" - скандировали возмущенные демонстранты после сообщений о том, что иранские военные "случайно сбили украинский пассажирский самолет".

Несколько сотен протестующих также требовали судебного преследования и наказания ответственных за пуск сбившей самолет ракеты, пишет "Медуза". 

В иранских соцсетях появились видео с места проведения протестов, на них видны митингующие у здания университета люди. Они скандировали антиправительственные лозунги. Демонстрантов разогнала полиция, отмечает "Медуза".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ