Вс, 12.01.2020
Если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР

Пропала с пятницы: полиция разыскивает 17-летнюю Элину

ФОТО: Valsts policija

​Талсинский участок Управления Курземского региона Госполиции разыскивает Элину Якель 2003 года рождения, которая 10 января около 20:30 покинула свое место жительства в Абавской волости Талсинского края и до сих пор не вернулась.

Девушка, вероятно, была одета в черную куртку с капюшоном и светлые штаны.

Возможное местоположение Элины - Ауце.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию девушки и, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Элины или любая другая информация, касающаяся ее розыска, позвонить по номеру 67085945, 110 или связаться с ближайшим полицейским участком.

ФОТО: Valsts policija

Читать также

Актуально

НАВЕРХ