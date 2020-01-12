Пропала с пятницы: полиция разыскивает 17-летнюю Элину

Девушка, вероятно, была одета в черную куртку с капюшоном и светлые штаны.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию девушки и, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Элины или любая другая информация, касающаяся ее розыска, позвонить по номеру 67085945, 110 или связаться с ближайшим полицейским участком.