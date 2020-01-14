RUS TVNETКрасоткаМодаСамые обсуждаемые публичные выходы Кейт Миддлтон 14 января 2020, 4:31Самые обсуждаемые публичные выходы Кейт МиддлтонТОП-5Русский TVNETПродолжение статьи1 / 6ДалееПлатье демократичной марки HobbsФОТО: Reuters/SIPA/AFP/ScanpixДавайте вспомним наряды из гардероба герцогини Кембриджской Кэтрин, в которых она появлялась на публике и которые больше всего обуждали в прошлом году.Платье демократичной марки HobbsСлишком теплое пальто Catherine WalkerПрозрачное вечернее платье Alexander McQueenМода из восточных сказокВыход в стиле принцессы Дианы Продолжение статьи1 / 6ДалееПлатье демократичной марки Hobbsбрендкейт миддлтонмодаперсоначто носим?