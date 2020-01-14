ФОТО: Reuters/SIPA/AFP/Scanpix

Давайте вспомним наряды из гардероба герцогини Кембриджской Кэтрин, в которых она появлялась на публике и которые больше всего обуждали в прошлом году.

Платье демократичной марки Hobbs

Слишком теплое пальто Catherine Walker

Прозрачное вечернее платье Alexander McQueen

Мода из восточных сказок

Выход в стиле принцессы Дианы