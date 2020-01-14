Инну Чурикову обокрали в Испании: ущерб составил тысячи евро

76-летняя актриса отметила, что даже не хочет думать о людях, которые это совершили.

Известно, что у актрисы украли сумку. В разговоре со СМИ женщина сообщила, что в ней находились загранпаспорта ее и ее мужа - режиссера Глеба Панфилова, кошелек, телефон и другие личные вещи.

Издание "Вести" сообщило, что ее ущерб составил около 3,6 тысяч евро.

Для возвращения в Россию актрисе потребовалось обратиться в диппредставительство России в Испании.

В разговоре с журналистами "Московского комсомольца", актриса объяснила, что ограбление произошло, когда они оставили личные вещи под присмотром встречавшего их агента. Сумка была прикрыта верхней одеждой. Все произошло очень быстро.

Чурикова подчеркнула, что они с семьей не сильно расстроились. Путешествие по Испании удалось и Новый год она встретили позитивно.