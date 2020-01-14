Семья реэмигрантов: план по возвращению - пустые слова

Молодые люди познакомились три года назад в Интернете - сначала поссорились в комментариях, а потом помирились в личном сообщении. Инесе жила в Великобритании. Дмитрий, гражданин России и Германии, принял решение переехать к ней. Будучи экономистом, он начал работать шофером. У Инесе на тот момент был небольшой бизнес - магазин латвийских товаров. Сейчас он уже продан.

Молодая мама Инесе считает, что план по возвращению соотечественников - только название.

"Я забила в Google название и пыталась найти какую-то полезную информацию, например, как отправить детей в садик или встать в очередь, найти жилье. Но, к сожалению,номер телефона рижского координатора вне зоны, его попросту не существует. Потом я стала звонить в Рижскую думу, и мне дали контакт, потом еще один... Я была удивлена: так много разных госучреждений, но нигде мне не могли сказать, что надо делать, какие у меня права и обязанности", - рассказала Инесе в интервью Латвийскому телевидению.

Причина, по которой семья Веберов намерена вернуться в Латвию - желание совместить работу и воспитание детей.

В интервью передаче Panorāma Латвийского телевидения Инесе рассказала, что с двумя маленькими детьми (старшему два, младшему - один год) в Великобритании сложно. Молодая мама девять лет занималась торговлей, поэтому за два года, которые она провела сидя дома с детьми, ей стало казаться, что она потеряет свои навыки. Однако, выйти на полноценную работу с двумя малышами - сложно. Детские сады в Великобритании очень дорогие, как и услуги няни - на это уйдет вся зарплата.

Дмитрий на жизнь на острове не жалуется, но уже в первые дни после переезда понял, что это страна не для него. В Латвии ему нравится, как и Инесе, однако он считает проблемой тот факт, что чиновники, которые знают русский язык, отказываются его использовать. Дмитрий латышский только учит, и ему кажется странным такое отношение к приезжим. "Ведь многие латвийцы, возвращаясь на родину, привозят с собой супругов - британцев, литовцев, поляков", - сказал он.

Переезд в Латвию семья планировала тщательно - Инесе продала свой бизнес, упаковала вещи по картонным коробкам. Для переезда семья купила микроавтобус - это оказалось дешевле услуг перевозчиков, которые в среднем обходятся в 2000 евро. По словам Инесе, многие латыши, которые переезжали в Латвию выбрали именно этот вариант, а по приезду на родину машину продавали за ненужностью.

Смотри сюжет на латышском языке: