Трамп раскритиковал как Путина, так и Зеленского

Трамп также сообщил, что есть "психологический срок", в течение которого он ожидает, что Москва согласится на прекращение огня, и признал, что он "не будет рад", если выяснится, что Россия проявила ложную заинтересованность в прекращении огня.

Затем Трамп обрушился на Зеленского, раскритиковав его за нежелание подписывать соглашение о правах на редкоземельные металлы.

"Мы договорились о редкоземельных ресурсах, и теперь он говорит, что, знаете, я хочу пересмотреть соглашение. Он хочет, [чтобы Украина] стала членом НАТО. У нее никогда не было возможности стать членом НАТО. Он это понимает. Поэтому, если он хочет пересмотреть соглашение, у него большие проблемы", - разозлился Трамп.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал быстро завершить войну в Украине, однако, несмотря на переговоры с обеими сторонами, соглашения о перемирии достичь не удалось.

Путин отклонил предложенное США 30-дневное перемирие, и в пятницу он допустил, что для мирного процесса Зеленский должен потерять должность.

Путин, находившийся у власти 25 лет, как и Трамп, обвинил Зеленского в том, что тот не проводил выборы в Украине с момента окончания своего пятилетнего срока в мае прошлого года. Однако украинское законодательство запрещает проведение выборов в военное время, а политические оппоненты Зеленского также настаивают на том, что выборы следует проводить только после окончания конфликта. Зеленский заявил, что не намерен оставаться на своем посту и немедленно уйдет в отставку, если это обеспечит вступление Украины в НАТО.

"Слишком долго предложение США о безоговорочном прекращении огня лежало на столе без адекватного ответа со стороны России", - заявил Зеленский в субботу, добавив, что прекращение огня уже было бы достигнуто, "если бы на Россию было оказано реальное давление".

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