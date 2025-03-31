Президент США Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал как российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского, выразив разочарование тем, что попытки достичь договоренности о прекращении огня до сих пор не увенчались успехом, сообщает AFP.
Трамп раскритиковал как Путина, так и Зеленского
Сначала Трамп раскритиковал Путина за то, что тот поставил под сомнение легитимность Зеленского как потенциального партнера по переговорам. Он сказал, что "очень зол и обижен" на кремлевского лидера.
Позднее президент США смягчил свои высказывания в адрес Путина и обратил свой гнев на Зеленского, пригрозив, что у Украины будут "большие, большие проблемы", если Зеленский не подпишет соглашение о передаче прав на редкоземельные минералы Украины США.
Журналистка NBC Кристен Уэлкер заявила, что Трамп позвонил ей, чтобы выразить свой гнев по поводу высказываний Путина, ставящих под сомнение легитимность Зеленского, хотя сам Трамп сделал то же самое. Он также пригрозил введением "вторичных тарифов" на экспорт российской нефти.
Позже, в самолете с курорта во Флориде в Вашингтон, Трамп смягчил свои высказывания в адрес Путина. "Я был несколько разочарован", - признался Трамп, объяснив, что Путин должен суметь прийти к соглашению с Зеленским независимо от взаимных симпатий или антипатий.
"Я был этим недоволен, но я думаю, что он исправится, и я, конечно же, не хотел бы вводить вторичные тарифы против России", - заявил президент США.
Трамп также сообщил, что есть "психологический срок", в течение которого он ожидает, что Москва согласится на прекращение огня, и признал, что он "не будет рад", если выяснится, что Россия проявила ложную заинтересованность в прекращении огня.
Затем Трамп обрушился на Зеленского, раскритиковав его за нежелание подписывать соглашение о правах на редкоземельные металлы.
"Мы договорились о редкоземельных ресурсах, и теперь он говорит, что, знаете, я хочу пересмотреть соглашение. Он хочет, [чтобы Украина] стала членом НАТО. У нее никогда не было возможности стать членом НАТО. Он это понимает. Поэтому, если он хочет пересмотреть соглашение, у него большие проблемы", - разозлился Трамп.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал быстро завершить войну в Украине, однако, несмотря на переговоры с обеими сторонами, соглашения о перемирии достичь не удалось.
Путин отклонил предложенное США 30-дневное перемирие, и в пятницу он допустил, что для мирного процесса Зеленский должен потерять должность.
Путин, находившийся у власти 25 лет, как и Трамп, обвинил Зеленского в том, что тот не проводил выборы в Украине с момента окончания своего пятилетнего срока в мае прошлого года. Однако украинское законодательство запрещает проведение выборов в военное время, а политические оппоненты Зеленского также настаивают на том, что выборы следует проводить только после окончания конфликта. Зеленский заявил, что не намерен оставаться на своем посту и немедленно уйдет в отставку, если это обеспечит вступление Украины в НАТО.
"Слишком долго предложение США о безоговорочном прекращении огня лежало на столе без адекватного ответа со стороны России", - заявил Зеленский в субботу, добавив, что прекращение огня уже было бы достигнуто, "если бы на Россию было оказано реальное давление".
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