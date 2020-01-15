Путин хочет изменить конституцию России

"Я считаю необходимым провести голосование граждан государства по всем предложенным поправкам к конституции государства", - сообщил Путин.

Президент сделал такое заявление во время ежегодного выступления в парламенте по поводу состояния в стране.

Среди предложенных президентом РФ поправок — утверждение премьер-министра и членов правительства Госдумой, а не президентом, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.

Кроме того, Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках подряд, пишет "Медуза".