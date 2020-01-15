Путин хочет изменить конституцию России

Президент России Владимир Путин в среду предложил провести референдум о поправках к конституции России, чтобы расширить полномочия парламента, сохранив при этом сильную президентскую систему, сообщает AFP.
"Я считаю необходимым провести голосование граждан государства по всем предложенным поправкам к конституции государства", - сообщил Путин.
Президент сделал такое заявление во время ежегодного выступления в парламенте по поводу состояния в стране.
Среди предложенных президентом РФ поправок — утверждение премьер-министра и членов правительства Госдумой, а не президентом, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.
Кроме того, Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках подряд, пишет "Медуза".
При этом он не раскрыл, когда именно такой референдум может состояться.