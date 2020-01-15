Шеф Госполиции уходит в отставку: названы возможные преемники

На состоявшейся сегодня пресс-конференции, генерал Кюзис указал, что в Госполиции много сильных личностей, которые способны взять на себя руководство. Кюзис отметил, что преемник должен будет продолжить начатые реформы.

Согласно закону, начальника Госполиции на пять лет назначает министр внутренних дел после того, как правительство утвердит заявленную кандидатуру. Стать шефом Госполиции может должностное лицо из среднего или высшего офицерского состава, с высшим образованием, имеющий опыт работы в полиции не менее, чем десять лет.

На пресс-конференции Кюзис неоднократно повторял, что его отставка никак не связана с каким-либо давлением со стороны, восемь лет на этом посту прошли как один день.

"Я находился на должности начальника Госполиции в очень сложные для полиции времена и с полной ответственностью могу заявить, что и я сам, и полиция справились со своими сложными задачами, и это была добросовестная работа моей команды и каждого полицейского", - заявил Кюзис.